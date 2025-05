Dopo le rivelazioni di Carlo Giovanardi al Riformista, anche Maurizio Gasparri interviene sulla strage di Ustica. L’ex ministro per i Rapporti con il Parlamento appena due giorni fa ha scritto che «il sostituto procuratore di Roma, Erminio Amelio, l’anno scorso ha chiesto al procuratore Francesco Lo Voi di poter chiedere l’archiviazione delle indagini sull’esplosione del DC 9 Itavia». E a far scattare la reazione del presidente dei senatori di Forza Italia è proprio l’idea di chiudere l’inchiesta senza sentire la persona di governo più informata sui fatti di allora. «Secondo quanto documentato da Giovanardi, Amelio addebita al procuratore di Roma Francesco Lo Voi questa decisione, mentre il procuratore nega di aver mai disposto di non ascoltarlo», denuncia Gasparri. Che chiede di respingere la domanda di archiviazione e di «continuare in ogni direzione le indagini su chi collocò la bomba a bordo provocando la morte di 81 persone». Magari facendo luce anche sull’ala radicale della resistenza palestinese.

Eleonora Tiribocchi

