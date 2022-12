È un bilancio drammatico quello dell’incidente stradale avvenuto questa notte nell’Alessandrino, lungo la strada provinciale 244 tra Cantalupo e e Cabanette, alle porte del capoluogo.

Qui una Peugeot con a bordo sette persone è finita fuori strada nei pressi di un passaggio a livello, finendo la sua corsa nel giardino di un’abitazione.

Una carambola che non ha lasciato scampo a tre delle persone a bordo, morte praticamene sul colpo. Le vittime sono tutte italiane: una ragazzina di 15 anni, sbalzata fuori dal veicolo, e due ragazzi di 23 e 21 anni. Nello schianto sono rimasti gravemente feriti altre due persone, mentre altri due sono meno gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4, mentre la zona era avvolta da una fitta nebbia. Secondo quanto riporta il Piccolo di Alessandria, poco prima dello schianto l’auto con a bordo i sette giovani era stata notata da una pattuglia dei carabinieri nel quartiere Cristo mentre procedeva a zigzag.

Una volta inseguiti dopo non essersi fermati all’alt dei militari, avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari. Quindi l’incidente mortale all’altezza del passaggio a livello per Cantalupo, forse per la nebbia e l’asfalto viscido, con la Peugeot finita fuori strada nel giardino di una abitazione. Lo schianto è stato così forte che alcuni pezzi dell’auto sono finiti sul tetto della casa.

Sui corpi delle tre vittime, a disposizione della Procura di Alessandria, sono già stati predisposti gli esami alcolemici per capire se i giovani avessero bevuto. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato: si tratta di un 23enne alessandrino di origini marocchine.

A causa dell’incidente, avvenuto nei pressi del passaggio a livello ferroviario, Rfi ha interrotto la linea tra Alessandria e Acqui e ha attivato un servizio sostitutivo tramite bus.

