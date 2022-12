Di quattro giovani il bilancio dello schianto tragico. Due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze, di 22 e di 17 anni. Morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia. Le vittime erano a bordo di una Fiat Punto che sarebbe finita fuori strada forse a causa del manto bagnato dalla pioggia.

Tutti e quattro erano originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. L’incidente è avvenunto lungo un tratto di strada rettilineo. Le prime ricostruzioni dei carabinieri riportano che i quattro provenivano da una festa di compleanno e che stavano andando in una discoteca di San Sepolcro.

L’automobile è finita prima in una cunetta e dopo contro il muro di contenimento di un ponte. Per i passeggeri non c’è stato niente da fare. Sono morti tutti sul colpo all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città di Castello, i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.

Articolo in aggiornamento

