Svolta nelle indagini sullo stupro delle due cugine tre di 10 e 12 anni avenuto al Parco Verde di Caivano (Napoli). Una vicenda che ha scosso molto l’opinione pubblica con il Governo che ha varato anche un decreto che porta il nome del comune partenopeo, volto a contrastare la violenza giovanile e la presunte mancanze dei genitori. Violenze che sarebbero avvenute tra l’omertà generale degli adulti della zona, in particolare alcuni grnitori venuti anche a conoscenza della presenza di video girati durante gli abusi.

Due ordinanze eseguite dai carabinieri nei confronti di 7 minorenni e 2 maggiorenni.

Procuratori della Repubblica,

rilevato che, in data odierna, sono state eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP

presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;

rilevato che le due ordinanze hanno ad oggetto la triste vicenda relativa alla violenza sessuale posta in essere ni più occasioni ni Cavanoda parte di un gruppo di giovanissimi (in particolareda sette minorenni e da due maggiorenni)ai danni di due minorenni, cugine fra loro, rispettivamente dell’età di dieci e dodici anni;

In mattinata è in programma una conferenza stampa, al fine di illustrare in linea generale gli elementi oggettivi posti a fondamento delle contestazioni e ritenuti sussistenti da parte dei Giudici per le Indagini Preliminari dei rispettivi Uffici, che hanno emesso le menzionate ordinanze cautelari.

Conferenza stampa in programma alle ore 11,00 in Aversa (Caserta) presso al Sala Conferenze della Procura della Repubblica di Napoli Nord, adiacente l’Ufficiodel Procuratore.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo