Nel “Si&No” del Riformista spazio alle elezioni suppletive in programma a Monza e in Brianza il 22 e 23 ottobre quando si voterà per il locale collegio al Senato, rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Galliani al posto di Berlusconi?” la domanda al centro del confronto. Favorevole Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia secondo cui l’attuale dirigente del Monza calcio (creatura di Berlusconi) “sarebbe un valore aggiunto nel partito azzurro”. Contrario Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa che lancia Marco Cappato: “Ha lottato per conquistare diritti e libertà per tutti gli italiani”.

Qui il commento di Patrizia Marrocco:

Conosco da anni Adriano Galliani, prima fuori dal Parlamento, poi all’interno delle istituzioni, lui al Senato, io alla Camera. Di Galliani mi ha sempre colpito la sua dedizione totale al lavoro, alla mission che di volta in volta aveva come meta da raggiungere.

Un bambino del Monza cresciuto con la passione di spingersi sempre oltre raggiungendo i suoi sogni. Le sue intuizioni, il suo saper essere per decenni al fianco, costantemente e senza mai un’incomprensione, del presidente Silvio Berlusconi in tutte le avventure di vita nelle quali si è cimentato il nostro leader. Adriano Galliani è il vero uomo dal Dna brianzolo, un uomo del fare che ha dedicato la sua vita a costruire, a innovare.

Imprenditore avanguardista, un dirigente sportivo vincente come nessuno mai, Adriano è da sempre una personalità politica.

La politica come professione deve mettere insieme l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità, ovvero saper commisurare le finalità con i mezzi disponibili, con lo sguardo addestrato a guardare nella realtà della vita.

E Adriano, fuori e dentro le istituzioni, ha sempre avuto questi valori come sua stella polare.

Spinto da sempre dalla passione ha saputo essere ineccepibile in ogni sua splendida avventura rivoluzionando lo sport e portando il nome del nostro Paese a vincere a livello internazionale

Galliani in Senato, nello scranno che fu del presidente Berlusconi, sarebbe un valore aggiunto per Forza Italia, per il centrodestra, per il Parlamento di questa legislatura. È l’unica persona che può prendere in eredità lo scranno del nostro Presidente non solo per le sue qualità ma anche per l’amore e l’amicizia che dura da oltre 44 anni – Sempre insieme, sempre dalla stessa parte –

La dote di Adriano era anche quella di saper afferrare non solo le occasioni vincenti ma anche di captare quando il Presidente diceva “sì” e pensava “sì”, o quando diceva “no” e pensava “no”, o quando diceva “sì” e pensava “no”, o quando diceva “no” e pensava “sì”.

Una squadra vincente.

Sono certa che gli elettori di Monza-Brianza non si faranno sfuggire questa opportunità, premiando un monzese doc – premiando la nostra coalizione, rafforzando così il governo, e scegliendo in modo chiaro la nostra parte politica.

Forza Adriano, Forza Italia.

Sono sicura da lassù il Presidente starà facendo tifando per te.

Patrizia Marrocco

