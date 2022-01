Per tutto il giorno le urne sono state semivuote. Alla fine della giornata solo l’11,33% dei votanti è andato a votare. Cecilia D’Elia del Partito democratico ha vinto le elezioni suppletive per il collegio della Camera del centro di Roma. La candidata del Pd ha ottenuto il 59,43% dei consensi. A Simonetta Matone della Lega, per il centrodestra, è andato il 22,42% dei voti, a Valerio Casini di Italia Viva il 12,93%, a Beatrice Gamberini di Potere al popolo il 3,24% e all’indipendente Lorenzo Vanni l’1,97%.

Le elezioni suppletive per coprire il seggio lasciato vacante dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non scaldano il cuore degli elettori capitolini. Complici il freddo e l’alto numero di contagi da Covid, l’affluenza alle urne del centro di Roma risulta molto bassa. Alla chiusura dei seggi, alle 23, aveva votato soltanto l’11,33% del corpo elettorale, ovvero 21.010 su 185.394 cittadini. Alle precedenti suppletive, nel marzo 2020, votò il 17,66%.

“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese”, ha twittato D’Elia non appena è apparso chiaro che sarà lei a occupare il seggio di Montecitorio rimasto vacante con l’elezione di Roberto Gulatieri a sindaco della capitale.

D’Elia ha origini lucane è nata e cresciuta a Potenza, ha studiato a Roma ed è diventata dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista nel 1988, responsabile nazionale delle ragazze comuniste giusto in tempo prima dello scioglimento. Dalla segreteria romana dei Ds negli anni ’90 passa a Sinistra ecologia e libertà e poi, nel 2018 al PD. Tra gli altri incarichi, anche quello di assessora alle Pari opportunità nella giunta Veltroni, nel 2007. Da giugno 2020 è Portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche. Nel 2021 il segretario dem Enrico Letta l’ha chiamata a far parte della segreteria nazionale del PD come responsabile parità e Portavoce della Conferenza.

Proprio Gualtieri si è congratulato per primo con la neodeputata: “Complimenti a Cecilia D’Elia per la vittoria elettorale alle suppletive. Una donna competente e determinata che arricchirà il Parlamento con la sua passione politica e saprà rappresentare al meglio Roma e il suo collegio. Buon lavoro Cecilia”, ha scritto su Twitter.

Gli ha fatto eco il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a Cecilia D’Elia e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria”

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

