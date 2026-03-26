La Svezia non è più la “neutralità nordica” che il mondo conosceva. L’adesione alla NATO nel marzo 2024 ha segnato la fine di un’eccezione storica: Stoccolma non solo condivide ora formalmente responsabilità di difesa collettiva, ma si trova al centro di un nodo strategico nel Baltico, tra Gotland, San Pietroburgo e Kaliningrad.

La trasformazione non è avvenuta da un giorno all’altro; è il risultato di un progressivo cambiamento della percezione del rischio, accelerato dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e dalla convergenza di minacce militari, ibride e informatiche. Il rapporto 2025 del MUST, l’intelligence militare svedese, mette nero su bianco una novità storica: Russia, Cina e Iran non sono più considerati rischi separati, ma tre logiche operative che, pur diverse, convergono nel colpire la coesione interna, la fiducia istituzionale e la capacità decisionale di Stoccolma. La Russia resta la minaccia militare principale; l’Iran sfrutta proxy criminali per intimidire la diaspora e interessi israeliani; la Cina agisce attraverso leva economica, tecnologica e informativa.

La sicurezza svedese non è più lineare: è multilivello, interdipendente e cumulativa. Il primo livello riguarda la dimensione militare e marittima. Il Baltico è diventato cruciale per Mosca: il traffico commerciale e la protezione dei porti russi si intrecciano con strategie di pressione a bassa attribuibilità, dai disturbi ai sistemi GNSS alla tutela aggressiva della shadow fleet. La recente sequenza di incidenti su cavi sottomarini e infrastrutture elettriche illustra come un attacco opaco possa produrre effetti sistemici rilevanti, aumentando costi di sorveglianza, assicurazione e deterrenza. Il secondo livello è interno e ibrido. La criminalità organizzata locale si è trasformata in infrastruttura “a noleggio” per attori esterni. L’uso di reti svedesi da parte dell’Iran come proxy, confermato già nel 2024, evidenzia come la sicurezza interna non possa più essere separata da quella esterna. Reati di gang, reclutamenti via social e piccoli atti intimidatori diventano strumenti strategici in mani straniere. Il terzo livello è economico-industriale e riguarda soprattutto la Cina. Con un flusso commerciale bilaterale che supera i 169 miliardi di corone, Pechino non cerca conflitti militari diretti, ma influenza catene del valore, ricerca, tecnologie dual-use e decisioni aziendali, aumentando il rischio strutturale per l’autonomia industriale e strategica della Svezia.

La risposta svedese è stata immediata: aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL, rafforzamento delle difese aeree e navali, protezione infrastrutturale e hardening cyber. Ma il rischio più delicato rimane la fase grigia, in cui attribuire responsabilità è complesso e la pressione continua erode la fiducia e la prevedibilità delle istituzioni. Due traiettorie emergono. Nel migliore dei casi, la Svezia diventa laboratorio di resilienza nordica, combinando deterrenza distribuita, protezione delle infrastrutture e gestione intelligente dei proxy criminali. Nel peggiore, una saturazione ibrida permanente trasforma la stabilità apparente in costi crescenti per la sicurezza, la società e l’economia, con un’erosione silenziosa della libertà e della competitività. Osservare la Svezia oggi significa capire come una democrazia aperta, digitale e interconnessa si difenda in un contesto in cui le minacce non sono più eventi singoli, ma pressioni costanti, interconnesse e multilivello. La lezione geopolitica è chiara: nel mondo contemporaneo, la neutralità non basta più; la resilienza integrata diventa la nuova frontiera della libertà europea.

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Riccardo Renzi