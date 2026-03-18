Al centro dei temi più importanti di oggi, c’è sicuramente la potenza militare degli Stati del mondo. A causa soprattutto di molti conflitti combattuti via mare, la potenza navale è tra le più importanti. In quest’ottica l’Italia non è tra i Paesi migliori, ma neanche tra quelli peggiori. Ma chi ha più navi da guerra? Ovviamente, i Paesi più coinvolti sono le superpotenze mondiali, con la Cina che non scende mai al di sotto del secondo posto e che domina questa classifica con all’appello 754 navi da combattimento, seguita poi da Stati Uniti con 440 e Russia con 419. Completa la top 10 l’Indonesia con 331, la Svezia con 308, l’India e la Thailandia con 293, lo Sri Lanka con 270, la Finlandia con 264 e la Colombia con 233. L’Italia si trova al quattordicesimo posto, a quota 196, mentre se si guarda la classifica solo delle portaerei, il nostro paese sale in top 5.

Un’altra classifica fondamentale è sicuramente quella del tonnellaggio delle navi. Questo parametro di riferimento, permette di effettuare confronti più completi, dato che non tutte le navi da guerra hanno la stessa potenza. In questo caso, gli Stati Uniti si prendono il primo posto ai danni della Cina, con un distacco anche notevole. Mentre infatti gli Stati Uniti vantano 4.168.037 tonnellate, la Cina è “solo” a quota 2.857.143. Anche in questo caso la Russia occupa il terzo posto con 1.260.447 tonnellate, segue il Giappone con 769.882 tonnellate, l’India con 593.603 tonnellate, la Francia con 428.765 tonnellate, il Regno Unito con 394.043 tonnellate, ed ecco che in questo caso si trova all’ottavo posto l’Italia, con 359.417 tonnellate, sopra addirittura alla Corea del Sud, che vanta 344.786 tonnellate e alla Turchia, che ne vanta 325.729.

La classifica navale dove l’Italia ha il miglior piazzamento è quella delle portaerei. In questa classifica infatti, il Belpaese occupa la quarta posizione grazie soprattutto alle due portaerei in servizio: la Cavour e la Trieste. Questo è un dato da non sottovalutare, poiché anche i paesi più sviluppati possiedono pochissime portaerei e soltanto quelli presenti nella top 5 ne possiedono più di una. Anche in questo caso, primeggiano gli Stati Uniti, che possono contare ben 11 portaerei, pari a circa il 40% della flotta globale, tutte a propulsione nucleare. Segue la Cina con tre. Chiudono la classifica dei Paesi che possiedono almeno una portaerei l’India, il Regno Unito, la Francia, la Russia e la Spagna. Queste potenti navi da combattimento servono ad utilizzare il potere aereo anche senza basi locali, per questo motivo hanno un ruolo fondamentale in caso di conflitto.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini