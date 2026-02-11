Nel dibattito occidentale, le portaerei vengono spesso liquidate come sistemi costosi e vulnerabili, retaggio di una fase superata della storia militare. Ma questa lettura rischia di essere miope. La portaerei non è solo un’arma: è una infrastruttura geopolitica mobile, che consente a uno Stato di esercitare presenza, deterrenza e protezione degli interessi senza dipendere da basi straniere o concessioni politiche. È, in questo senso, una “moneta geopolitica” del dominio marittimo.

Secondo valutazioni ufficiali statunitensi, la Marina cinese avrebbe l’obiettivo di arrivare a nove portaerei entro il 2035. Il punto non è solo il numero, ma ciò che esso rende possibile: rotazioni operative, manutenzione continua, addestramento stabile e presenza simultanea in più aree. È il passaggio da una capacità dimostrativa a una postura marittima continuativa, che incide sui calcoli di deterrenza e sulla gestione delle crisi. La terza portaerei cinese, la Fujian, segna un avanzamento tecnico importante, ma il vero salto è sistemico. Una marina portaerei richiede un’ala aerea imbarcata addestrata, catene logistiche complesse, interoperabilità tra piattaforme e procedure consolidate. Non è una scorciatoia: è un investimento di lungo periodo che misura la capacità statale di sostenere architetture complesse, non solo la potenza militare in senso stretto.



Guardare solo a Taiwan è riduttivo. Per uno scenario così vicino alle coste, Pechino dispone già di missili, aviazione e sistemi terrestri. La scelta di investire nelle portaerei indica obiettivi più ampi: protezione delle rotte commerciali, sicurezza energetica, difesa di asset e cittadini all’estero. In un’economia profondamente integrata nei flussi globali, la capacità di presidiare il mare diventa un elemento di resilienza strategica. La portaerei è anche uno strumento di diplomazia navale. Visita porti, guida esercitazioni, segnala impegno. Non implica automaticamente aggressività, ma ambizione di essere riconosciuti come attore capace di operare stabilmente sul mare. In questo senso, la competizione non è solo militare, ma anche di status: chi è in grado di garantire protezione, presenza e continuità diventa un riferimento, soprattutto nei Paesi che dipendono dalle rotte marittime.

Anche il lato statunitense va letto con attenzione. Gli Stati Uniti mantengono un vantaggio strutturale, ma le finestre di transizione – tra ritiri programmati e introduzione di nuove unità – contano più delle cifre nominali. Nella geopolitica marittima, le percezioni temporanee possono influenzare comportamenti e scelte di rischio, anche senza modificare l’equilibrio di fondo. Nel migliore dei casi, l’espansione cinese viene assorbita in una competizione regolata. Più presenza, ma anche più incentivi alla de-escalation, perché tutti gli attori dipendono dalla stabilità dei traffici e delle catene del valore. La portaerei diventa così un moltiplicatore di opzioni politiche, non un grilletto automatico di conflitto.

Nel peggiore dei casi, una presenza più frequente vicino ad aree sensibili aumenta il rischio di incidenti e fraintendimenti. La vulnerabilità delle portaerei a missili e droni non ne annulla il valore geopolitico: lo rende più delicato, perché ogni interazione coinvolge asset ad altissimo valore simbolico. Il rischio maggiore non è la battaglia navale, ma la difficoltà di gestire un incidente senza escalation. Per capire se siamo davanti a simbolismo o a una trasformazione reale, contano alcuni indicatori: ritmo industriale, maturazione dell’ala aerea, logistica a lungo raggio, evoluzione delle capacità anti-portaerei e continuità operativa americana. Se questi elementi convergono, la corsa alle portaerei non sarà un dettaglio, ma un segnale che la competizione marittima globale è destinata a diventare più persistente e centrale entro il 2035.

Riccardo Renzi