Il pattugliamento dei cieli islandesi da parte dei caccia svedesi Saab JAS 39 Gripen segna un punto di svolta storico non solo per la Svezia, entrata a pieno titolo nei meccanismi di difesa collettiva, ma per l’intera regione nord-atlantica, ridisegnando gli equilibri di potere nel Grande Nord.

L’invio di sei velivoli nell’ambito della missione “Arctic Sentry”, attivata ufficialmente l’11 febbraio 2026 presso la base di Keflavík, risponde alla necessità imperativa della NATO di blindare il “giunto” strategico tra l’Europa e il Nord America, una regione che il Segretario Generale Mark Rutte ha definito vitale a fronte della crescente militarizzazione russa nella Penisola di Kola e delle ambizioni cinesi sulla cosiddetta Via della Seta Polare. La missione, coordinata dal Joint Force Command Norfolk, non è però solo un messaggio di deterrenza rivolto a Vladimir Putin e alla sua Flotta, ma funge anche da complessa risposta diplomatica e militare alle pressioni transatlantiche di Donald Trump.

Il ritorno della proposta statunitense di acquisire la Groenlandia ha innescato una crisi diplomatica con la Danimarca e l’Europa, spingendo la Casa Bianca a criticare l’esiguità degli investimenti europei nella difesa artica. Trump ha infatti liquidato beffardamente la presenza militare alleata come una protezione affidata a “due slitte trainate da cani”, un’iperbole che però nasconde una critica reale al burden sharing europeo. In questo clima di tensione interna, la partecipazione svedese, supportata dall’invio di quattro F-35 danesi, mira a dimostrare che gli alleati sono pronti a farsi carico dell’onere della sicurezza, colmando quel “gap” di sorveglianza che l’Islanda, priva di forze armate proprie, non potrebbe gestire autonomamente.

Il Saab Gripen, fiore all’occhiello dell’industria bellica svedese, si rivela lo strumento ideale per questo scenario: il velivolo è progettato per operare in ambienti ostili e su piste ghiacciate, garantendo una prontezza operativa superiore ai più costosi ma delicati caccia di quinta generazione in contesti polari. Ma la partita non è solo aerea. Il controllo dei cieli islandesi è intrinsecamente legato alla protezione dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni e dei sensori del sistema SOSUS, fondamentali per monitorare i movimenti dei sottomarini nucleari russi che transitano nel varco GIUK (Groenlandia-Islanda-Regno Unito). Mentre il Cremlino ha già bollato l’operazione come un’ulteriore espansione che altera l’approccio “High North, Low Tension”, la Svezia sta inviando un segnale chiaro. L’Europa del Nord non è più disposta a delegare la propria sovranità territoriale.

Questo dispiegamento rappresenta la maturazione definitiva della dottrina di difesa totale svedese, ora integrata nei piani di risposta rapida della NATO, e segna l’inizio di una nuova era in cui l’Artico non è più una periferia dimenticata, ma il baricentro della sicurezza globale. In un mondo segnato dall’instabilità, la presenza dei Gripen ricorda che la stabilità internazionale passa per la credibilità della deterrenza e che il Canada e i partner scandinavi sono i nuovi custodi di una frontiera che non ammette vuoti di potere. La sfida dei leader nordici è ora quella di trasformare questa prova di forza militare in un capitale politico capace di stabilizzare i rapporti con una Washington sempre più esigente e una Mosca sempre più assertiva, evitando che la competizione per le risorse e le rotte polari degeneri in un conflitto aperto.

