Una bambina di cinque anni è morta questa mattina a causa di un terribile incidente sull’autostrada A12 Genova-Livorno. Dopo un tamponamento un’automobile si è ribaltata ed è andata in fiamme. Per la piccola non c’è stato niente da fare, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della centrale operativa del 118, la polizia e i vigili del fuoco.

Lo scontro fatale si è verificato all’altezza del viadotto numero 30, in direzione Genova, tra Versilia e Massa. Erano le 10:30 di questa mattina. La bambina viaggiava con la famiglia, i genitori e la sorella maggiore di 10 anni. I familiari sono stati tutti soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Per la bambina di 5 anni, invece, non c’è stato niente da fare. La piccola è stata sbalzata dall’abitacolo ed è morta sul colpo. L’incidente ha provocato un boato. Fiamme altissime sono divampate dall’automobile a fuoco. Si era capito da subito dell’alta gravità dell’incidente.

Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso. La corsia sud è stata riaperta dopo l’atterraggio dell’elicottero Pegaso. Chiusa quella nord sulla quale è avvenuto l’incidente. Lunghissime code in entrambi i sensi di marcia. Solo nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

