La bellezza di Taormina è un trionfo di storia, cultura e paesaggi mozzafiato che catturano l’immaginazione e il cuore di chiunque vi metta piede.

L’incanto di Taormina è difficile da descrivere a parole, ma può essere percepito in ogni angolo di questa città affacciata sul mar Ionio. Con i suoi stretti vicoli lastricati, i giardini fioriti e le piazze, Taormina sembra un dipinto vivente che si evolve attraverso le epoche.

Ma Taormina non è solo storia e cultura: è anche un luogo in cui la natura si esprime in tutta la sua magnificenza. I giardini pubblici e i terrazzi panoramici offrono viste mozzafiato sul mare azzurro e sull’Etna, il maestoso vulcano che sovrasta l’orizzonte. Le spiagge sabbiose e le baie appartate invitano al relax e al divertimento, creando un equilibrio perfetto tra tranquillità e avventura.

Da sindaco di questa città sento la responsabilità di dover dare il massimo per garantire servizi adeguati al brand Taormina.

Un recente sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli riporta che il 75% degli statunitensi che ha espresso l’intenzione di visitare l’Europa in estate ha indicato l’Italia come meta preferita. E tra le mete più gettonate spicca indiscutibilmente Taormina, divenuta un appuntamento immancabile per gli americani, grazie anche all’eco avuto dalla serie TV “The White Lotus”, che ha contribuito a far conoscere al mondo la bellezza di questa perla siciliana.

Anche alla luce di questo clamore mediatico e dell’interesse manifestato dai più prestigiosi marchi della moda mondiale come amministratori locali abbiamo il dovere di mettere in atto strategie in grado di offrire una città all’altezza delle aspettative.

Ecco perché da primo cittadino appena insediatomi ho messo in atto una politica di ripristino dell’ordine e della sicurezza mirata a rendere Taormina ancora più accogliente e invitante per i visitatori.

La cura dei dettagli, la pulizia delle strade, l’ordine e la promozione di iniziative culturali e artistiche fanno di Taormina in una destinazione di eccellenza, dove turisti e residenti possono vivere esperienze indimenticabili.

Taormina è molto più di una meta turistica: è un luogo che ti avvolge, che ti fa sentire a casa anche se sei lontano. La sua bellezza, il suo fascino e la sua anima accogliente la rendono una destinazione unica al mondo.

Johannes Wolfang Goethe definì Taormina “il più grande capolavoro dell’arte e della natura”. Per lo storico reporter di viaggio francese Guy de Maupassant Taormina era un “quadro nel quale si ritrova tutto ciò che sembra esistere sulla Terra per sedurre occhi, spirito ed immaginazione.”

Eh no, questa non è Ibiza! Ma Taormina non è in competizione con nessun’altra località turistica nel mondo per il semplice fatto che è unica.

Proprio nei giorni scorsi durante l’evento Best Hotel tenutosi a Las Vegas il San Domenico Palace A Four Seasons di Taormina è stato premiato come migliore hotel al mondo.

Un riconoscimento che non solo ci riempie di gioia, ma che si traduce in un autentico vanto per l’intera comunità di Taormina.

È mio compito adesso garantire non soltanto i servizi di eccellenza che coloro che scelgono di soggiornare nel miglior hotel del mondo si attendono di trovare, ma anche far sì che ogni cittadino taorminese possa essere fiero di appartenere a una città che ha saputo con maestria coniugare l’arte dell’accoglienza turistica con le necessità quotidiane dei suoi residenti.

La nostra sfida principale, ora, è quella di dare inizio al processo di destagionalizzazione. Desidero che Taormina non sia più solo una meta turistica da scoprire in determinati periodi dell’anno, ma un luogo vibrante e affascinante in ogni stagione.

Taormina deve riscoprire la sua originaria vocazione. Fino al 1968, questa splendida città rivestiva un ruolo di primo piano nel turismo invernale, accogliendo una clientela agiata e raffinata. In quel periodo, gli alberghi di maggior prestigio aprivano i loro cancelli a ottobre e li richiudevano solamente a giugno, completando una stagione turistica di grande successo.

Abbiamo tutte le potenzialità per poter fare turismo 365 giorni l’anno.

Cosa vedere a Taormina?

Un’esperienza da non perdere inizia dal suggestivo ingresso al centro storico, dal lato settentrionale, attraverso la maestosa Porta Messina, un autentico varco medievale che ci catapulta nella storia della città.

Camminando lungo il caratteristico Corso Umberto I, ci immergiamo nel cuore pulsante di Taormina, conosciuto come il “Salotto della Città”.

Qui, si aprono di fronte a noi accoglienti bar, caffè dall’atmosfera raffinata, negozi di antichità e boutique di abbigliamento, preziose gioiellerie e autentici ristoranti siciliani, dove si possono gustare i sapori autentici della tradizione locale e marchi di alta moda.

Continuando a passeggiare, raggiungiamo Piazza Vittorio Emanuele II, qui troviamo la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria che sorge sulle rovine dell’Odeon, costruito a sua volta sui resti di un tempio greco dedicato probabilmente ad Afrodite. La chiesa in stile barocco fu costruita nella prima metà del 1600.

Poi il Palazzo Corvaja che nel 1411 il palazzo fu sede del Parlamento siciliano che alla presenza della Regina Bianca di Navarra, reggente del regno di Sicilia elesse il Re.

Lasciandoci incantare da queste opere, proseguiamo in direzione di Piazza IX Aprile, un balcone su un panorama mozzafiato che abbraccia l’Etna, la baia di Naxos e i ruderi del teatro antico di Taormina.

Poi da visitare il Teatro Antico, il nostro gioiello più prezioso che stiamo cercando di tutelare a tutti i costi preservandolo anche da un uso eccessivo da parte dei privati per eventi come concerti rock che troppo spesso provocano solo profonde ferite all’importante sito archeologico.

La nostra baia poi è pronta ad accogliervi con le spiagge e la riserva naturale di Isola Bella. Anche in questo caso abbiamo avviato il progetto “aspettando la bandiera blu” che mira a valorizzare l’intero litorale e ottenere il prestigioso riconoscimento.

Ho scelto di citare solo alcuni degli storici monumenti che fanno di Taormina la perla del Mediterraneo, perché in commercio ci sono numerose guide in grado di offrirvi un quadro certamente più completo ed esaustivo, ma soprattutto perché Taormina la devi vivere. Possiamo provare a raccontarla, ma fondamentalmente è il momento in cui arrivi e ti accorgi che da qualunque parte volgi il tuo sguardo attorno a te c’è solo bellezza, ecco, quello è il momento in cui capisci perché Taormina ha conquistato e conquista tutti quelli che la visitano.

Taormina è l’esempio di una Sicilia che eccelle, che mostra il meglio di una regione invidiata in tutto il mondo.

Taormina è sinonimo di qualità, bellezza ed eleganza.

Al mondo esistono tanti luoghi belli, compresa Ibiza. Taormina ha una marcia in più!

Cateno De Luca