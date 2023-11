“Il forte aumento dei turisti ha determinato nella scorsa primavera una riduzione dei taxi. La doppia guida ha visto l’adesione di 200 tassisti anche se è una misura che non sarà sufficiente. Per questo abbiamo avviato le procedure per il rilascio di 1000 licenze permanenti e per le 500 stagionali per cui ci avvarremmo della procedura semplificata”. Lo comunica il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ il secondo ‘Rapporto alla città”.

Gualtieri: “Assumeremo 1.580 dipendenti entro l’anno, poi 800 vigili”

“Per invertire il calo dei dipendenti assumeremo entro l’anno 1.580 persone che aggiungono ai 1.200 già assunti nel 2022. I nuovi vigili saranno 800″. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione del Secondo rapporto alla città in corso all’Auditorium.

Gualtieri: “Albero di Natale quest’anno a piazza del Popolo”

L’albero di Natale, a causa del cantiere della Metro C “quest’anno da piazza Venezia si sposterà a piazza del Popolo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica.

Gualtieri: “Stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore”

“Dobbiamo superare l’emergenza rifiuti. In questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore che metterà fine alla vergogna di una città che deve mandare a caro prezzo i propri rifiuti alle discariche e termovalorizzatori di tutta Europa. Sarà un impianto all’avanguardia e sarà il meno inquinante d’Europa e con esso Roma potrà raggiungere l’obiettivo discarica zero. Inoltre l’impianto è innovativo per la cattura della CO2 ci farà abbattere più del 90 per cento delle emissioni del ciclo di rifiuti che avevamo indicato nel nostro piano”. L’impianto dovrebbe essere operativo entro il 2026.

Gualtieri: “Senza cantieri non c’è futuro”

“L’attuazione della maggior parte degli interventi procede secondo i piani, Roma è grande cantiere a cielo aperto 1322 cantieri pubblici. Una scelta che ha suscitato polemiche perchè molti cantieri hanno impatto sul traffico e qualità della vita, ma è una scelta che rivendico guardando al futuro della città: per questo abbiamo deciso di non rinviare. Senza cantieri non ci sono disagi ma non c’è neanche futuro”. Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

“La ripartenza di Roma richiede una trasformazione profonda – ha spiegato – non siamo stati eletti per trascinare al di là nel tempo. Noi non priveremo Roma del diritto di uscire dalla stagnazione e al declino rinviando le scelte rimandate per troppo tempo. Le ragioni che ci hanno spinto a ritenere indispensabile la trasformazione profonda della città trovano una conferma: l’occupazione è in aumento e cresce il numero di imprese anche grazie ai tanti eventi che hanno avuto numeri da record e le stime dicono che supereremo 30 milioni di visitatori nel 2023 andando oltre i dati pre pandemia”.

Giulio Pinco Caracciolo