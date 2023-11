Lo scorso anno per il primo rapporto alla città la parola chiave è stata “ripartire” mentre “quest’anno è trasformare”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica.

Gualtieri: “Entro 2023 avremo 1.580 dipendenti comunali in più”

Entro il 2023 “avremo assunto 1580 nuovi dipendenti comunali, ne abbiamo assunti 1.200 nel 2022 a questi si aggiungono 800 agenti di polizia locale per cui abbiamo bandito il concorso”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica. “E stiamo lavorando per rendere più attrattiva l’amministrazione pubblica ed evitare la fuga dei dipendenti”, ha aggiunto.

Gualtieri: “1.382 atti di giunta, 290 delibere dell’Assemblea capitolina”

Un appuntamento annuale “per dare conto del lavoro e condividere un orizzonte sul futuro della città. In due anni abbiamo approvato 1.382 atti di giunta, 290 delibere dell’Assemblea capitolina e 53 ordinanze e atti sindacali”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica.

Il sindaco quindi ha chiesto un applauso per tutti gli assessori comunali e municipali, oltre che per i minisindaci dei Municipi. In sala, tra gli altri, i parlamentari del Pd, Claudio Mancini e Andrea Casu; il presidente di Ama Daniele Pace, e il direttore generale di Ama Alessandro Filippi, il direttore generale di Atac Alberto Zorzan, l’amministratore delegato di Risorse per Roma, Albino Ruberti; il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, il presidente della Confesercenti di Roma, Valter Giammaria, Angelo Camilli, presidente di Unindustria, il segretario romano del Pd, Enzo Foschi, il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio il consigliere di opposizione Forza Italia Marco Di Stefano. Sono presenti assessori comunali e municipali, i minisindaci, i consiglieri comunali e municipali.

Gualtieri: “1.322 cantieri aperti, eletti non per rappezzare ma per cambiare città”

A fine ottobre a Roma erano aperti 1.322 cantieri “perché non siamo stati eletti per rappezzare la città ma per trasformarla. Senza cantieri non ci sono disagi ma non c’è neanche futuro. Abbiamo sbloccato le opere ed è una scelta che rivendico”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica.

Gualtieri: “chiuderemo 2023 con 30 milioni di visitatori”

Per il 2023 a Roma “andremo a 30 milioni di visitatori”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del secondo rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica.

Expo 2030: Rocca “Roma locomotiva del Lazio, azione con Gualtieri guardi al bene della comunità”

Roma “è la mia locomotiva per la Regione Lazio. Noi dobbiamo guardare al bene delle nostre comunità. Il successo delle istituzioni è il successo delle nostre comunità, del Lazio e di Roma. Questo è l’aspetto centrale che deve guidare la nostra azione. Poi se non sono d’accordo con il sindaco Gualtieri lo faccio presente, ma bisogna cercare tutti ciò che ci unisce per marciare insieme e raggiungere degli obiettivi, come Expo 2030. Noi abbiamo una unicità che caratterizza Roma: è una vetrina permanente”. Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, a margine della conferenza stampa ‘Insieme per un sogno’ – Il Lazio per la Fondazione Roma Expo 2030, che si è svolta nella sede della Regione.

L’orizzonte di trasformazione decennale di Roma delineato dalla giunta Gualtieri “sarebbe ulteriormente arricchito dal successo della nostra candidatura per Expo 2030 che prevede ulteriori investimenti e opere di rigenerazione per Roma. Ormai ci siamo, si vota a Parigi tra pochi giorni e siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire e promuovere una candidatura basata su un progetto forte e credibile, incentrato sui grandi valori di cui è portatrice la nostra città: la pace, il pieno rispetto dei diritti di tutte e tutti, la giustizia, la sostenibilità”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

