Nella quarta puntata di Temptation Island 2025, il clima nel villaggio dei fidanzati si è definitivamente scaldato e Simone Margagliotti “il terrapiattista dal cuore instabile”, 28enne personal trainer è stato il primo a cedere alle lusinghe delle tentatrici: le telecamere lo hanno immortalato al momento del bacio con una nuova tentatrice, le cui immagini sono state mostrate per la prima volta proprio nella quarta puntata, un momento di rottura definitivo con la fidanzata Sonia Barrile.

Già nei primi giorni nel villaggio la fidanzata di Simone, Sonia – 25 anni, impiegata nel settore biomedicale – aveva scoperto di essere stata tradita in passato. Una rivelazione dolorosa, aggravata dalle stesse parole del ragazzo, che aveva confessato: “Nella mia vita nessuna donna mi ha mai detto di no. Ho trasformato molte fantasie in realtà”. Affermazioni che avevano ferito profondamente Sonia, ma non abbastanza da convincerla ad abbandonare il programma.

È stato proprio Simone a proporre di partecipare a Temptation Island, nel tentativo di capire se il loro rapporto avesse ancora un futuro. “La nostra relazione si è spenta, col tempo ci siamo allontanati sempre di più”, aveva dichiarato. Dal canto suo, anche Sonia sentiva che qualcosa si era rotto: “Da quanto tempo non mi dici che sono bella? Nemmeno un ‘sei bellissima’… Devo essere io a chiederti se mi trovi attraente? È normale?”. Oggi però la rottura definitiva con il bacio davanti alle telecamere

Dopo aver visto il filmato delle effusioni con la misteriosa tentatrice, Sonia sarebbe scoppiata in lacrime, pronunciando tutta la sua delusione: “Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”.

