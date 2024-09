Stefano Bandecchi ne ha combinata un’altra delle sue e ci sarebbe da ridere se non fosse un membro delle istituzioni di questo Paese. Il controverso sindaco di Terni ha infatti sputato per due volte contro un cittadino ternano dopo aver bevuto da una bottiglietta d’acqua. Tutto, ovviamente, a favor di telecamere. Bandecchi e l’uomo, un opinionista sportivo, hanno avuto un lungo scambio online nel quale hanno discusso. Il sindaco ha pubblicato gli stralci della chat sul suo profilo Instagram, augurandosi di trovare l’uomo alle 17 oggi sotto palazzo Spada, la sede del comune di Terni.

Terni, il sindaco Bandecchi sputa a un cittadino dopo avergli dato appuntamento

Prima ha bevuto da una bottiglietta d’acqua e poi gli ha sputato addosso. Dopo essersi allontanato di qualche metro, il sindaco Bandecchi è tornato alla carica ribevendo e risputando l’acqua sul contestatore del tutto pacifico e fermo che si è visto colpire senza reagire né insultare.

La discussione tra Bandecchi e il cittadino a Terni: chat e messaggi

Nella chat pubblicata aveva scritto rivolgendosi al sindaco: “Voglio che la gente la veda come la vedo io: un incivile“. “Io non ho alcuna voglia di essere sputato da lei. Se lei lo fa è una sua scelta, perché evidentemente non sa fare altro (o peggio)” aveva aggiunto, confermando l’appuntamento delle 17. E poi ancora: “Lei mi ha invitato a presentarmi, io le ho chiesto ‘per un caffè?’ Lei ha detto per sputarmi. Io non ho alcun piacere ad essere sputato da lei ma se ritiene che un sindaco faccia così io vengo e poi vediamo che ne pensano i ternani”. Una frase a cui Bandecchi aveva risposto: “Se lei viene è un provocatore quindi io le sputerò e se lei viene e non vuole essere sputato allora è un provocatore criminale, quindi passerà guai peggiori. O lo sputo o le forze dell’ordine”. Dopo gli sputi, la discussione è andata avanti un altro po’ senza però degenerare. Il tutto sotto gli occhi delle guardie del corpo del primo cittadino di Terni e di alcuni agenti della polizia locale che nel frattempo erano arrivati sulla piazza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani