Napoli Campione d’Italia dopo 33 anni. Uno scudetto arrivato con cinque giornate d’anticipo e dopo una cavalcata trionfale che ha visto la rosa di Luciano Spalletti non avere rivali all’altezza in questa stagione. Una marcia quasi inarrestabile che ha portato i tifosi azzurri a mettere da parte anche la scaramanzia, tanto di moda nel capoluogo partenopeo.

Adesso però, a scudetto acquisito, parte la corsa alla cabala, alla smorfia napoletana, il cosiddetto libro dei sogni in cui ogni sogno corrisponde ad un numero da giocare al lotto. E’ di sogni (da trasformare in numeri da giocare) i tifosi partenopei ne hanno tanti.

Il terno più gettonato è presto fatto: 10-9-77. Dove il 10 sta per l’immortale Diego Armando Maradona; il 9 per Victor Osimhen, l’attaccante capocannoniere della serie A e autore di gol pesantissimi nel campionato appena vinto; il 77 per Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno offensivo arrivato dalla Georgia, autentica rivelazione della stagione. Non a caso il gol-scudetto di Udine porta la firma del 9 e del 77 (con la benedizione dall’alto del 10!).

Altri numeri ‘sensibili’ in quest’annata trionfale, sono quelli relativi alla data dello scudetto (4-05-23). Poi c’è il 7, un numero che mette insieme sia Kvaratskhelia (è il suo preferito) che Osimhen (perché nella smorfia rappresenta l’uomo mascherato). Infine il 40 che raffigura la rivincita contro gli squadroni del nord (Juve, Milan e Inter) che dal 2001 (Roma) non lascivano alle avversarie uno scudetto.

Altro terno consigliato è quello relativo agli anni dei tre scudetti vinti dal Napoli nella sua storia: 87-90-23.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo