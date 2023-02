Non ce l’ha fatta Christian Atsu. È stato ritrovato, il corpo del centrocampista ghanese ex Everton e Newcastle, un’esperienza anche al Chelsea, attualmente in forza all’Hatayspor, tra le macerie del condominio in cui viveva ad Antiochia, nel sud della Turchia devastata dal terremoto dello scorso 6 febbraio. La notizia del decesso è stata confermata dalle autorità turche e dal suo agente all’agenzia turca DHA. Smentita nei giorni scorsi la notizia del suo ritrovamento: Atsu era disperso dal giorno del terremoto.

Aveva 31 anni, compiuti lo scorso 19 gennaio. 65 presenze e 10 gol con la nazionale ghanese, nel 2013 era stato acquistato dal Chelsea con cui non aveva però mai giocato perché spedito in prestito a Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga prima di approdare al Newcastle, con cui aveva giocato 107 partite segnando 8 gol tra il 2016 e il 2021. Poche ore prima delle scosse che hanno devastato ampie porzioni di Turchia e Siria aveva segnato il suo ultimo gol, in una stagione fino a quel momento deludente: solo tre presenze. Aveva segnato su calcio di punizione al 97esimo minuto, in pieno recupero.

Il Presidente del club, Fatih Ilek, ha rivelato che giorni prima il calciatore aveva deciso di partire per raggiungere la famiglia, si sentiva ai margini del progetto. Dopo il goal aveva deciso di annullare il volo, festeggiare con i compagni e rinviare il viaggio al giorno dopo. All’Hatayspor era arrivato dopo una stagione in Arabia Saudita falcidiata dagli infortuni. Subito dopo il sisma si erano succedute le notizie – rilanciate anche dall’ambasciata del Ghana in Turchia e dalla Federcalcio del Ghana – del suo ritrovamento. Ferito ma in vita, avevano ribattuto i giornali di tutto il mondo. Falso: Atsu era ancora disperso, aveva corretto il suo agente Murat Uzun Memhmet che aveva distribuito la foto del suo assistito ai soccorritori sperando venisse riconosciuto tra i salvati.

La moglie aveva lanciato un appello disperato, qualche giorno fa, per ritrovare il marito. “Vogliamo che la foto di Atsu venga inviata a tutti gli ospedali e ai centri di soccorso. Forse è uscito dalle macerie dopo il terremoto, forse adesso è in coma, incosciente. Potrebbero non averlo riconosciuto, quindi se qualcuno lo vede, ci contatti, vogliamo solo trovarlo”, aveva ribadito il suo agente. E invece Atsu è morto, sepolto sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del terremoto.

“Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono”, ha dichiarato il suo agente Murat Uzunmehmet. Secondo alcuni media le autorità pensano che sotto quello stesso edificio siano sepolte circa 800 persone. Il costruttore di quella residenza è stato arrestato la scorsa settimana mentre tentava di lasciare la Turchia. Ancora disperso nel terremoto il direttore sportivo del club, Taner Savut.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

