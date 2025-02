Una forte scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio nel messinese, poco dopo le 16. Avvertita in diverse zone nella provincia e nelle isole Eolie, soprattutto ad Alicudi e Filicudi dove i residenti sono scesi in strada. Il sisma è stato avvertito in più zone della Sicilia, fino alla Calabria.

Secondo una stima provvisoria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.8 e 5.3, al momento non sono stati segnalati danni, sono in corso verifiche e accertamenti. Continuano a verificarsi scosse di assestamento.

I primi riscontri arrivano dai social: “Molto, molto forte. Messina città”. “La mia tavola ha cominciato leggermente a traballare e vivo a Palermo”. E ancora “Sentita anche a Catania. È stato ondulatorio”.

Il capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana Salvatore Cocina fa sapere che le autorità stanno “per fare un avviso urgente ai sindaci dei comuni interessati dal terremoto di oggi pomeriggio per invitarli a controllare le strutture più a rischio e mantenere un livello di attenzione molto alta, perché la scossa è stata forte”.

Seguono aggiornamenti

