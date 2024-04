Una violenta scossa di terremoto ha devastato Taiwan provocando diversi morti, centinaia di feriti e persone ancora sotto le macerie. Terrificanti i video diffusi in queste ore sui social dopo quella che è considerata la scossa più forte degli ultimi 25 anni. Una scusa di magnitudo 7.4, seguita da un’altra di magnitudo 6.5. Il primo sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. La seconda scossa ha colpito la costa orientale di Taiwan, a pochi chilometri a nord della prima scossa.

Nel video la scossa avvertita dai passeggeri di un treno che non riescono a reggersi in piedi. Inquietante anche il filmato dell’uomo in piscina, nella sua villa, con le onde che iniziano a diventare sempre più grandi durante la scossa. Danni ingenti quelli segnalati a Taipei e non solo così come emerge nella parte finale del filmato. Edifici antisismici che non hanno per fortuna subito gravi conseguenza. Immagini impressionanti, tuttavia, quelle relative a palazzi inclinati come la torre di Pisa e persone in fuga.

Terremoto è stato registrato poco prima delle 8 (ora locale) di mercoledì 3 aprile, scatenando un allarme tsunami per le isole del vicino Giappone meridionale e delle Filippine: allarme fortunatamente rientrato nelle ore successive. Al momento il bilancio provvisorio è di nove morti e 736 feriti il bilancio finora. Ma ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, sarebbero quasi un centinaio.

Redazione

Ciro Cuozzo