E’ arrivato alla State University del Michigan con il volto coperto e armato di pistole e ha iniziato a sparare all’impazzata. Sono almeno tre i morti e 5 i feriti nella sparatoria nell’università nel nord degli Stati Uniti. Non è ancora chiaro cosa sia successo: sono stati attimi di terrore per gli studenti barricati nel campus. L’assalitore poi ha tentato la fuga per diverse ore: braccato dalla polizia poi si è tolto la vita.

Tutto è iniziato intorno alle 20.30 ora locale, 02.30 in Italia. Le sparatorie sono avvenute in due diverse zone del campus: una all’interno del Berkey Hall, l’edificio che ospita le scienze sociali, e l’altro nell’Im East, una struttura ricreativa nel campus di East Lansing. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, identificato come maschio nero di piccola statura, con giacca jeans, cappello da baseball, scarpe rosse e il volto camuffato con una maschera, ha iniziato a colpire i ragazzi nel campus all’impazzata. Ha tentato la fuga per oltre un chilometro, poi è statao fermato dalla polizia e si è tolto la vita sotto i loro occhi con la stessa arma usata poco prima per colpire.

Dietro di se ha lasciato una scia di terrore puro. Tre persone sono rimaste uccise. Ci sono cinque feriti, alcuni dei quali gravi. Appena è scattato l’allarme la polizia ha chiesto ai ragazzi del campus di rimanere chiusi nelle stanze per mettersi al sicuro. Il dipartimento di polizia ha anche detto che stava ricevendo continue telefonate dall’interno del campus da studenti terrorizzati che hanno visto il killer scappare.

“Questa ripetizione del terrore non può continuare” ha detto la segretaria di Stato del Michigan Jocelyn Benson. “Dobbiamo unirci e fare qualunque cosa sia necessario per proteggere i nostri figli e le nostre comunità dalla violenza delle armi”.

Il campus universitario di Michigan State è frequentato da quasi cinquantamila studenti. Per tutti è scattato l’allarme e l’obbligo di non uscire. La polizia e le squadre speciali di sicurezza hanno setacciato tutta l’area. Michigan State University si trova a East Lansing. Fondata nel 1855, questa università è considerata un’istituzione modello che ha ispirato le altre università americane. E’ considerata uno dei migliori istituti di ricerca al mondo e tra le più prestigiose in Usa. Ancora da chiarire cosa abbia spinto l’assalitore a compiere il folle gesto.

