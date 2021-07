Roma blindata per la partita di questa sera degli Europei tra Ucraina e Inghilterra che si giocherà alle 21 allo Stadio Olimpico. A spaventare le autorità è la variante Delta che sta facendo crescere i contagi in Gran Bretagna. Le vie del centro della città, già da ieri sera, brulicano di tifosi. Per il match di questa sera sono stati venduti 13mila biglietti e si attendono circa 1500 inglesi che si trovano già in Italia o provenienti da altri paesi al di fuori del Regno Unito.

I cancelli dell’Olimpico si sono aperti alle 18 per accogliere, ma già qualche ora prima, alle 16, i primi supporter si sono avvicinati allo stadio, eludendo il caldo di questa giornata con qualche bicchiere di birra.

I PROVVEDIMENTI

Un tavolo tecnico della Questura di Roma, che si è tenuto nel pomeriggio del 2 giugno, ha formulato un piano sicurezza della partita con diversi provvedimenti.

Sono state disposte misure stringenti per verificare che supporter inglesi abbiano rispettato la quarantena obbligatoria di cinque giorni predisposta dall’ordinanza del governo italiano del 18 maggio. Attivati diverse ore prima del fischio di inizio i cinque check point, allestiti nelle vie di accesso all’Olimpico su disposizione della Questura, per un controllo preliminare prima dei tornelli finalizzato proprio a intercettare i tifosi non in regola e a riportarli presso le loro strutture alberghiere.

All’ingresso dello Stadio sono effettuati controlli incrociati tra le liste degli arrivi dall’Inghilterra e l’Ucraina con quelle dei biglietti venduti. Non solo la quarantena. I tifosi devono certificare di essere negativi alla Covid-19, con una modalità simile a quella del green pass: una o due dosi del vaccino Covid-19 oppure aver eseguito un tampone molecolare nelle ultime 48 ore.

Inoltre, vengono effettuate verifiche negli alberghi che ospitano i tifosi e, qualora fosse accertato che il loro ingresso è avvenuto oltre il tempo utile per osservare quarantena, verrà intimato di non recarsi allo stadio, procedendo anche a invalidare il biglietto.

LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Sono oltre mille gli agenti delle forze dell’ordine in campo oggi in occasione del match, in base al piano sicurezza messo a punto dalla Questura. Già nella serata di ieri sono scattati i controlli nei luoghi della movida e di attrazione della Capitale, contingentando l’ingresso con i varchi in alcune piazze come Campo dè Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

Controlli rafforzati, inoltre, nei pressi di locali e pub che organizzano la visione della partita e dove gruppi di tifosi potrebbero assembrarsi. A rafforzare la misura è anche l’ordinanza del prefetto che vieta dalle 19 di ieri fino alle 7 di domani la vendita per somministrazione e asporto di bevande in contenitori in vetro nelle zone del centro e dello stadio. Un provvedimento che si aggiunge allo stop alla vendita di alcolici dalle 18 alle 7 per esercizi di vicinato e nei distributori automatici, disposto da una nuova ordinanza del Campidoglio che sarà in vigore fino al 15 settembre.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console