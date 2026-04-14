Tiziana Alla sarà la prima voce delle telecronache delle partite di questo Mondiale. Una storica decisione per la Rai, che ha voluto premiare la giornalista che per anni è stata bordocampista durante le partite dell’Italia: sarà dunque lei a raccontare le partite più importanti della Coppa del Mondo trasmesse in chiaro, compresa la finalissima di luglio che avrà luogo a New York. Al Corriere della Sera, la giornalista ha dichiarato: “Sono orgogliosa della Rai, ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia. E’ un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida“.

Lo stile della telecronaca

Tiziana Alla è conosciuta da tutti per il grande lavoro svolto negli ultimi anni, ma il grande pubblico avrà l’occasione di conoscerla meglio durante i Mondiali, che sono la competizione più vista al mondo, seppur senza la presenza degli Azzurri. A riguardo, la giornalista ha dichiarato: “A me non piace riempire di parole tutti gli spazi, cerco di far respirare l’atmosfera senza fornire troppi dati. Sono un po’ vecchia scuola, cresciuta con toni pacati e poco invasivi. Ma i tempi sono cambiati e va accettato. La speranza per i Mondiali? Di fare un bel lavoro. E che dopo di me di telecroniste ce ne siano tante”.

La carriera

Tiziana Alla aveva già commentato i Mondiali per la Rai nel 2019, ma in quel caso erano quelli femminili. Nel corso della sua carriera, ha lavorato anche come cronista per Il Messaggero e il Corriere dello Sport, sino al suo arrivo in Rai nel 2000. Nel giugno del 2022 era finita in prima pagina con la sua intervista a Donnarumma nel post partita di Germania-Italia 5-2, nella quale aveva chiesto al numero 1 azzurro degli errori effettuati contro i tedeschi e precedentemente con la maglia del PSG. In quel caso, il portiere perse la calma, arrabbiandosi con la giornalista.

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Riccardo Tombolini