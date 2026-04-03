I nazionali hanno già fatto ritorno ai loro club di appartenenza e sono pronti per tornare in campo dopo la pausa. Ecco quali sono le migliori partite di questo week end pasquale e dove vederle.

Inter-Roma

La Serie A riparte col botto e a Pasqua andrà in scena a San Siro il big match tra Inter e Roma. I nerazzurri devono vincere per rimettere distanza in classifica tra loro e le inseguitrici per il titolo, mentre i giallorossi hanno forse una delle ultime possibilità per rimanere aggrappati al treno Champions. La partita, in scena domenica alle 20:45, sarà visibile su Dazn.

Napoli-Milan

Altra partita super in vista nel nostro campionato, che invece vedrà la luce nel lunedì di Pasquetta. Un vero e proprio scontro diretto tra la terza e la seconda della classe, distanziate da un solo punto e ormai rimaste le uniche due compagini in grado di poter dare fastidio all’Inter per la lotta al titolo. Tra Inter-Roma e Napoli-Milan, si decide una grossa fetta di campionato. In scena lunedì alle 20:45, sarà visibile su Dazn.

Udinese-Como

Sguardo ancora all’agguerrita lotta Champions, dove il Como proverà a difendere il suo vantaggio su Juventus e Roma nella non facilissima trasferta di Udine. Gli uomini di Fabregas sono la vera sorpresa del campionato, attualmente occupano il quarto posto a tre lunghezze di distanza da bianconeri e giallorossi, appaiati appena sotto ai lariani a pari merito. Lunch match di Pasquetta, la partita si giocherà lunedì alle 12:30 e sarà visibile su Dazn.

Juventus-Genoa

Tra le tre in lotta per il quarto posto, i bianconeri sembrano avere, almeno sulla carta, la partita più abbordabile per provare a mettere la freccia. Se la vedranno in casa contro il Genoa, che nonostante la classifica calda nei bassifondi, ha ritrovato con Daniele De Rossi una grinta che con il suo predecessore era venuta meno. Anche questo match verrà disputato nel lunedì Pasquetta, alle 18:00. sarà visibile su Dazn e su Sky.

Lecce-Atalanta

Se stando all’attuale classifica la lotta al quarto posto riguarda nel dettaglio tre squadre, non bisogna sottovalutare l’arrivo dalle retrovie dell’Atalanta: la dea è 4 punti da Juventus e Roma e a 7 dal Como. Se le chance per un posto Champions appaiono più remote, il quinto posto valido per l’Europa League sembra decisamente più alla loro portata. Se la dovranno vedere in casa di un Lecce terzultimo, ma in netta risalita nelle ultime uscite e che non ha nessuna intenzione di retrocedere. In scena lunedì alle 15:00, sarà visibile su Dazn.

Reggiana-Pescara

Uno sguardo anche alla Serie B, dove lunedì alle 15:00 andrà in scena una vera e propria lotta alla sopravvivenza tra emiliani e abruzzesi. In fondo alla classifica del campionato cadetto, è ancora tutto aperto: il Pescara è ultimo a un solo punto dalla Reggiana terzultima, e sia la zona playout che la salvezza sono a portata di mano. Uno scontro all’ultimo sangue, che sarà visibile su Dazn.

Atletico Madrid-Barcellona

Spettacolo anche dall’estero, dove in Liga è prevista la sfida di alta classifica tra Atletico Madrid e Barcellona. I blaugrana saranno impegnati in questa delicata trasferta e proveranno ad allungare sul Real Madrid secondo, distante al momento 4 punti. La squadra di Madrid tenterà invece di scalzare il Villareal dal terzo posto e provare a mettere pressione alle due corazzate della cima della classifica, sebbene ad oggi troppo lontane per parlare di una corsa scudetto. Lo spettacolo sarà comunque assicurato. La partita si giocherà sabato alle 21:00 e sarà visibile su Dazn.

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Riccardo Tombolini