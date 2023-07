Il padre è in campo sul centrale di Wimbledon, lei Tara concentratissima segue il match dagli spalti. Non è un papà qualunque, è Novak Djokovic e senza troppa fatica sta battendo Pedro Cachin (6-3, 6-3, 7-6) per avanzare nel torneo. Sotto una pioggia scrosciante in perfetto stile londinese, Djokovic sale di giri un poco alla volta, l’obiettivo è arrivare fino in fondo per conquistare l’ottavo titolo sul prato inglese, il 24° del Grande Slam. Una passeggiata per il campione serbo.

Ad un tratto però la folla mugugna e si lascia andare in un vociare fastidioso rivolto proprio a lui che anzi, è abbastanza sereno da prendere con ironia quel momento: agita l’asciugamano nel tentativo (scherzoso) di asciugare l’erba e chiede al pubblico di soffiare. In perfetto humor inglese. Ma lei, Tara, non ci sta e rompe gli schemi del bon ton. Guarda la folla sugli spalti dritta negli occhi e si porta un dito alla bocca. Zittisce tutti, tacete. Un gesto che è stato colto in pieno e che fa sorridere.

Il momento particolare, ripreso in pieno dalle telecamere della BBC, che ha reso Tara la vera protagonista del match. Djokovic è al servizio ma lo sbaglia mandandolo a rete, al brusio del pubblico che accompagna quell’errore fa da contraltare la mimica molto eloquente: prima dà un’occhiata alla mamma poi si gira verso la porzione di pubblico ‘incriminata’ e fa segno di stare in silenzio, non disturbare con quegli schiamazzi il genitore che sta giocando. “Shhhhh”, dice la bimba mentre il padre sorride sornione dal campo.

Il rapporto con il figlio Stefan di 8 anni

Il tennista serbo punta dritto verso l’ottavo titolo nello slam britannico, che gli permetterebbe di raggiungere Roger Federer come tennista più titolato sull’erba dei Championship. Tra le figure più importanti nel team del 23 volte campione slam ce n’è una in particolare che ha un ruolo cruciale nei successi di Nole: il figlio Stefan.

“Per me, poter giocare a tennis con mio figlio è un piacere immenso. La sensazione che mio figlio ami e voglia praticare lo sport a cui ho dedicato la mia vita… è una cosa bellissima. Non c’è niente di meglio al mondo che sentirsi accanto a lui in campo” ha dichiarato recentemente Djokovic soffermandosi sulle somiglianze nello stile di gioco tra lui e il figlio.

L’intervista all’ex top ten Tomas Berdych

“Djokovic? Non mi sorprende che sia ancora in ottima forma, sta facendo la storia. È fantastico che gioca ancora nel circuito, gli auguro di restare il maggior tempo possibile. Qui il suo grande avversario è sé stesso, ma credo che vincerà lui il titolo.” ha dichiarato Toms Berdych in una recente intervista. Ora Berdych non è più protagonista ma le sue parole fanno sempre rumore.

