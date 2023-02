Era precipitato dal balcone domenica scorsa, dal secondo piano, e aveva riportato lesioni piuttosto gravi. È morto questa mattina, all’ospedale di Bolzano dov’era stato ricoverato dopo l’incidente, il dodicenne vittima della tragedia in Alto Adige. Ancora da chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto. Sul posto erano intervenuti i carabinieri.

Il ragazzino si trovava in Alto Adige, in Valle Aurina, con la sua classe per la settimana bianca. Era tedesco, originario di Dorstadt nei pressi di Braunschwieg. È caduto dal balcone al secondo piano di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Secondo le prime ipotesi il ragazzo è scivolato nel tentativo di scavalcare dal balcone di un albergo a San Giovanni nella stanza attigua. L’Ansa scrive che l’incidente potrebbe essersi verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. L’impatto sul cemento è stato violentissimo.

Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito. Il 12enne era stato ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, all’ospedale di Bolzano, trasportato con l’elisoccorso Pelikan due. Sul luogo erano intervenuti anche carabinieri e Croce Bianca, i cui psicologi hanno dovuto assistere anche i compagni di classe del ragazzo, sotto shock per l’accaduto.

