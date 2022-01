Nel buio, cercava di trovare un caldo riparo per sè e la sua famiglia dove trascorrere la notte di Capodanno. Ma il suo tentativo è finito in tragedia. Un pescatore tunisino di 50 anni è morto travolto da una parete, mentre tentava di sfondare una finestra murata di un’ex foresteria delle Ferrovie dello Stato a Marina di Chieuti, nel foggiano.

Secondo i carabinieri che indagano sull’accaduto, l’uomo si trovava in compagnia della moglie e dei due figli, quando ha tentato di abbattere la finestra murata per poter accedere nello stabile e trovare un rifugio per trascorrere la notte di Capodanno.

Ma il tentativo del 50enne ha però provocato il crollo del muro, senza lasciargli scampo: l’uomo è stato schiacciato dalla parete ed è morto sul colpo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta