L’annuncio è arrivato dalla federazione bielorussa di hockey sul suo sito ufficiale. Non si fa riferimento alla causa del decesso, specificando solo che è avvenuta ‘improvvisamente’ ma Konstantin Koltsov, ex giocatore e fidanzato con la tennista numero 2 al mondo Aryna Sabalenka (25 anni) è morto nella giornata di ieri.

Chi era Konstantin Koltsov

42 anni, bielorusso di hockey su ghiaccio, Koltsov aveva iniziato a giocare per il Junactva Minsk nella prima divisione bielorussa, per poi trasferirsi al Severstal Cherepovets, vestendo anche la maglia dei Pittsburgh Penguins nella Nhl. In nazionale ha partecipato alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e a nove campionati del mondo. Prima di legarsi sentimentalmente con la tennista ha avuto tre figli con la moglie Julia, poi il divorzio nel 2020. Ha iniziato a frequentare pubblicamente Aryna nel giugno 2021.

L’amore con Aryna Sabalenka

E per la relazione con la campionessa Koltsov è diventato famoso anche al pubblico europeo. La bielorussa che in carriera si è aggiudicata quattordici titoli WTA in singolare, tra cui due Australian Open 2023 e 2024, non ha ancora commentato il decesso. Soltanto la scorsa settimana è stata eliminata negli ottavi di finale a Indian Wells. Aryna non era solita condividere foto delle sue relazioni sui social, ma la relazione con Konstantin non è mai stata nascosta: i due pubblicavano spesso immagini dei loro momenti insieme, specie nelle grandi città europee. E nelle vacanze spicca anche una gita a Roma, con Fontana di Trevi sullo sfondo. Ora si trova a Miami – fonti non confermate indicano che anche Koltsov fosse lì- per preparare il suo debutto nel torneo 1000 Wta, ma la sua partecipazione resta in forte dubbio. La campionessa aveva già subito un pesante lutto cinque anni fa con la perdita del padre. Parlando di lui lo scorso anno aveva detto: “Avevamo un sogno, vincere un paio di tornei del Grande Slam prima dei 25 anni”.

