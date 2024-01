Jannick Sinner vince nel suo esordio stagionale agli Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto l’olandese Van de Zandshulp, numero 59 al mondo, tre set a zero (6-4, 7-5, 6-3) in circa due ore e mezza di partita. Sinner – numero 4 nel ranking Atp, finalista a Torino e fresco vincitore della Coppa Davis con gli azzurri – punta ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Australian Open, cosa ha detto Sinner

“Credo di poter essere soddisfatto di quel che ho fatto; ho risposto bene mentre sul servizio è andata così così. Forse ho avvertito un po’ di nervosismo, la sensazione di essere di nuovo in campo per un torneo mi piace molto? siamo qui da un bel po’ e questa giornata mi è servita” ha detto Sinner dopo il match vinto.

“Sono contento di essere a Melbourne e giocare uno Slam, già mi è capitato in passato di giocare così così la prima partita e migliorare poi nella seconda. Spero di fare la stessa cosa qui e di riuscire ad alzare l’asticella. Complessivamente posso essere contento” ha aggiunto l’azzurro. Anche in Australia ha ricevuto un caloroso sostegno da parte del pubblico, non solo dai suoi fedelissimi Carota Boys, ma anche dai residenti. Un fattore importante per un giovane tennista, che Sinner spiega così: “A volte non è solo questione di risultati ma del modo in cui ci si comporta in campo e di come ci si interfaccia con le persone fuori. Ho un buon rapporto con tutti e non mi faccio problemi a parlare con le persone, anzi. Mi fa piacere conoscere e capire punti di vista diversi dal mio. Forse mi aiuta anche il fatto di avere un allenatore del posto? Mi fa piacere, in campo sento tutto questo affetto ed è meraviglioso”.

Il ritiro di Berrettini per infortunio

L’altra faccia della medaglia per l’Italia agli Australian Open è il ritiro di Matteo Berrettini. Non inizia bene il 2024 per il tennista romano, costretto a dare forfait per un infortunio al piede destro. Ad annunciarlo è stata la pagina ufficiale del torneo con un post sui propri canali: “Ti auguriamo una pronta guarigione”. Il problema al piede, quindi, fa saltare a Berrettini la partita contro il numero 7 al mondo, Stefanos Tsitsipas, già affrontato in passato per quattro volte dal tennista romano ma mai battuto.

L’altro italiano presente agli Australian Open, Roberto Arnaldi, è riuscito a imporsi sull’inglese Adam Walton in tre set: 7-6, 6-2, 6-4.

