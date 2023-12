Aveva annunciato il suo rientro nel circuito in occasione dell’Atp 250 di Brisbane che scatterà il 31 dicembre. Così sarà. Rafa Nadal, 37 anni è pronto a tornare in campo dopo il lungo stop. Non gioca da secondo turno degli Australian Open dello scorso gennaio per un infortunio all’anca e nel frattempo è precipitato al numero 663 della classifica Atp.

Lo spagnolo si affida ai social network per descrivere il suo stato d’animo. Parla delle emozioni che si appresta a vivere nel tornare all’agonismo, raccontandosi a cuore aperto: “Ho avuto paura di annunciare il mio rientro dopo un anno senza incontri e un intervento all’anca. Quest’ultima però non mi preoccupa, al contrario di tutto il resto. Penso di essere pronto, confido e spero che le cose vadano bene e che abbia l’opportunità di divertirmi in campo”.

Rafa non si aspetta nulla, e va alla ricerca di risposte: “Credo di trovarmi in un momento diverso, in una situazione diversa e in un terreno inesplorato. È passato tanto tempo. Spero innanzitutto di risentire le sensazioni del passato. Ho sempre preteso il massimo da me stesso, ma in questo momento non devo fare altrettanto. Dovrò accettare che le cose saranno molto difficili all’inizio, dovrò concedermi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male, il che è molto possibile”. Ma il DNA del campione non si perde facilmente: “Potrebbe esserci un futuro non troppo lontano – ammette – in cui le cose potrebbero cambiare, se il mio fisico risponderà”.

