Tragedia sulla Statale 90 delle Puglie, Ariano Irpino, provincia di Avellino. Non c’è stato niente da fare per Roberto Alborelli, 25 anni, residente del comune nell’avellinese. Lo scontro fatale tra la moto sulla quale viaggiava il giocane e una Golf con a bordo due donne, made e figlia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Ariano Irpino. Nonostante i soccorsi, la corsa in ospedale dell’ambulanza, non c’è stato niente da fare per il 25enne.

Alborelli viaggiava a bordo di una Yamaha, come riporta il giornale locale Orticalab. È arrivato già privo di vita all’ospedale Frangipane. Trasferite al nosocomio anche le donne coinvolte nello scontro: sia madre che figlia si trovavano in evidente stato di shock. Ancora in via di accertamento la dinamica.

Stando alle prime ricostruzioni il motociclo avrebbe colpito l’auto sulla fiancata destra. Alborelli sarebbe stato sbalzato violentemente dal mezzo prima di cadere rovinosamente sul manto stradale. La moto è andata completamente distrutta. L’incidente sulla statale 90 delle Puglie, lungo la variante, all’altezza del Rione Martiri di Ariano Irpino. Dopo il terribile schianto la strada è stata chiusa al traffico sia in direzione Napoli che in direzione Foggia per consentire i rilievi.

Il comune nell’avellinese, circa 22mila abitanti, è sconvolto. Il 25enne, che abitava nel Rione San Pietro, era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio che si leggono in queste ore sui social. “Hai lasciato un grande vuoto che solo chi ha avuto l’onore di conoscerti può capire!”, “Questa notizia mi ha spiazzato, ho cominciato a chiamare amici a destra e sinistra, sperando mi dicessero no, non è vero! Ma non è stato così, purtroppo!”, “Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande e il mio unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio. Riposa in Pace Amico Mio”.

