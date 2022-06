Intorno alle 11.30 una donna vestita di nero cammina lungo Viale del Progresso a Cercola. Dal nulla sbuca un furgone bianco a tutta velocità che si dirige bruscamente verso di lei travolgendola. È così che è iniziata la folle corsa killer del furgone che ha terrorizzato decine di persone. La scena si è ripetuta più volte per le vie tra Cercola e Volla. In tre sono finiti in ospedale, un anziano di 74 anni non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale. Seguendo la drammatica scia del furgone i carabinieri della caserma di Torre del Greco lo hanno trovato in via De Gasperi, una strada del quartiere Ponticelli, periferia di Napoli. Un 29enne è stato fermato con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e furto.

Restano ricoverate in pronto soccorso le due donne investitedi 40 e 47 anni. Un uomo di 73 anni è morto ieri a causa delle ferite riportate. Una donna ferita, di 47 anni, ha una prognosi di 30 giorni, l’altra, di 40 anni, è in attesa di ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene, hanno fatto sapere i carabinieri di Napoli.

Intorno alle 19 i carabinieri hanno fermato il 29enne, accusato di omicidio, tentato omicidio: è stato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa della convalida. L’uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha trascorsi da tossicodipendente ed è stato sottoposto al narcotest – i cui esiti ancora non sono noti – per verificare se ha agito sotto l’effetto di droghe. Secondo quanto riportato dal Mattino, l’uomo è stato interrogato fino a sera ed è apparso poco lucido, fornendo risposte sconnesse.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

