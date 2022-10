Il dramma si è consumato in pochi istanti. Un uomo di 64 anni camminava in strada quando all’improvviso è sbucata una moto a tutta velocità che lo ha travolto. Poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. È successo nella notte a Casoria, provincia di Napoli.

Questa notte i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti in Via Tenente Vincenzo Formicola per un investimento pedonale. Un 64enne del posto sarebbe stato investito da un motociclo guidato da uno sconosciuto, poi fuggito senza prestare soccorso.

L’uomo è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Frattamaggiore ma purtroppo è morto per le gravi lesioni riportate. Inutili i soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta. Indagini sono in corso per chiarire dinamica del terribile investimento e identificare l’uomo che guidava la moto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro