Carabiniere libero dal servizio sventa una rapina in una tabaccheria di Afragola e riesce a bloccare uno dei due malviventi entrati in azione. Si sono vissuti attimi di paura nell’attività commerciale presente in via Dario Fiore, nel popoloso comune alle porte di Napoli. I banditi sono entrati in azione poco prima delle 13 armati di pistola. All’interno della tabaccheria c’era il carabiniere libero dal servizio che ha ingaggiato una colluttazione con i rapinatori.

Colluttazione che è proseguita anche quando uno dei due avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, fortunatamente a salva.

Questi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente a salve. Il militare non ha indietreggiato e ha bloccato uno dei malviventi. L’altro è fuggito ed è attualmente ricercato dai carabinieri della stazione locale. Il militare è stato assistito dai colleghi prima dell’arrivo del 118 per le ferite riportate.

Quella sventata oggi è solo l’ultima di una serie di rapine (o di tentativi di rapine) registrate nel comune di Afragola negli ultimi mesi. Nelle scorse settimane cinque persone, due delle quali armate, hanno picchiato il titolare di una tabaccheria ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro ancora da quantificare. Il tutto è stato immortalato nelle immagini del sistema di videosorveglianza: il video che sta facendo il giro del web. Durante la rapina il titolare dell’attività è stato e colpito alla testa con il calciolo di un’arma.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo