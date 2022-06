Mario Decandia viveva da anni alle isole Baleari. Aveva 35 anni e faceva il cameriere. Aveva appena staccato dal lavoro, a Palma de Maiorca, quando l’altra sera è stato investito da una volante della Polizia. È stato soccorso e trasportato in ospedale, dov’è morto a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità del posto hanno anticipato che sul caso sarà aperta un’inchiesta.

La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, nella zona del Passeig Sagrera. Decandia era originario della Gallura, in Sardegna, tra Tempio Pausania e Luras. Aveva appena smontato dal turno in un ristorante poco lontano dal luogo dell’incidente. Stava passeggiando con altri due colleghi stranieri, un ragazzo e una ragazza, quando tutti e tre sono stati travolti dall’auto della polizia. Nessuno dei due amici della vittima sono in gravi condizioni. La stampa locale ha riportato che la volante era impegnata in un servizio urgente.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze. Il giovane è stato trasferito all’ospedale universitario di Son Espases dov’è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Feriti anche i due amici che erano con lui. La notizia ha sconvolto la comunità di Luras, paese natale della madre del 35enne che da una decina d’anni viveva alle Baleari e che aveva una sorella. “Quello di oggi è stato un risveglio molto triste – dice all’Ansa il sindaco Mauro Azzena – ho sentito alcuni familiari di Mario per porgere loro le condoglianze di tutti noi, è una grande tragedia che ci ha colpiti profondamente”. Il gruppo Unami, che gestisce il “49 Steps” per il quale lavorava l’italiano morto e altri locali a Palma, Puerto Portals e Ibiza ha annunciato la chiusura dei locali per due giorni in segno di lutto.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell’automobile avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver urtato il marciapiede mentre procedeva ad alta velocità e a sirene spiegate. Il consigliere per la sicurezza di Palma, Joana Maria Adrover ha assicurato che ci sarà un’inchiesta “rigorosa” sull’incidente. Ha aggiunto poi che l’asfalto era bagnato. È risultato inoltre negativo all’alcol test l’agente che era alla guida. A lui e allo stagista che era con lui di pattuglia è stato offerto supporto psicologico.

