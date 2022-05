Purtroppo non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni coinvolto in un incidente stradale sabato 28 maggio, nei pressi di Guidonia, vicino Roma. Il piccolo, che era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli, è deceduto nonostante tutti i disperati tentativi di salvargli la vita dell’equipe medica guidata dal professor Giorgio Conti.

Il drammatico incidente

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Nell’incidente tra due auto, avvenuto sabato intorno alle 15 in via Maremmana inferiore, lungo un rettilineo a poche centinaia di metri dall’intersezione con via Colle Nocello, sono rimaste ferite altre due persone.

Il piccolo e la mamma di 31 anni, residenti a Marcellina, viaggiavano su una Volkswagen Golf che si è scontrata all’improvviso con una Ford Fiesta, guidata da una 39enne sempre di Marcellina. L’impatto è stato molto violento. Il bimbo era stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in elisoccorso presso l’ospedale romano, dove oggi è morto.

Roberta Davi