Si trovava all’interno dello zaino di uno studente. È esplosa all’improvviso è ha comunque creato apprensione e qualche conseguenza. Una power bank, le utilizzatissime batterie esterne per ricaricare smartphone e tablet e altri dispositivi elettronici, è esplosa in una classe dell’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci di Milano. Necessario il ricovero in ospedale di due studenti. Sul posto sono intervenuti il 118 con un’automedica e due ambulanze e la polizia. L’episodio si è verificato poco prima delle nove di questa mattina nell’Istituto in via Valvassori Peroni.

Due ragazzi, un maschio e una femmina di 15 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde per aver respirato del fumo. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Nessun legame invece tra l’accaduto, come scrive Il Corriere della Sera, e il malore che ha reso necessario il ricovero di un’altra studentessa di 17 anni, già sofferente per altre patologie, trovata dai sanitari in preda a una crisi d’ansia. La ragazza è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, in codice rosso, all’ospedale San Raffaele.

In tutto otto persone sono state sottoposte a cure mediche. Anche una professoressa è stata visitata dopo l’esplosione. Gli altri studenti coinvolti dallo scoppio non hanno avuto bisogno di cure mediche. Non è chiaro come e perché la power bank sia esplosa all’improvviso generando apprensione e preoccupazione. La batteria esterna potrebbe essersi surriscaldata a causa di sovratensione, sovraccarico, cortocircuito, difetto di fabbricazione o anche per un componente usurato o vecchio.

“Pur essendo molto rari, si sono verificati alcuni incidenti con lo scoppio delle batterie che in alcuni casi prendono anche fuoco – scrive Repubblica Milano raccontando l’accaduto – Ciò può succedere quando il surriscaldamento del power bank agli ioni di litio innesca la produzione di un gas infiammabile all’interno dell’involucro della batteria. Il gas per la sua caratteristica cercherà di espandersi e fuoriuscire, il che farà aumentare la pressione all’interno dell’involucro che tende a gonfiarsi: se uno se ne accorge deve immediatamente cessare di utilizzare la batteria”.

