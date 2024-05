Dramma durante un’esercitazione: tre finanzieri hanno perso la vita dopo essere precipitati da un precipizio nel territorio comunale di Val Masino, all’imbocco della Valtellina, in provincia di Sondrio. Le vittime sono tre giovani militari del Soccorso Alpini della Guardia di Finanza (Sagf), tutti originari della provincia di Sondrio: Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, 25 anni, entrambi residenti a Valfurva, e Simone Giacomelli, 22 anni, che risiedeva a Bormio. Giacomelli e Pozzi prestavano servizio per il Sagf di Madesimo, guidato da Alessia Guanella, mentre Piani lavorava per la Stazione Sagf del capoluogo valtellinese diretta dal luogotenente Christian Maioglio.

Finanzieri morti durante esercitazione: illesi altri due

Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi nel corso di una esercitazione mentre si stavano arrampicando. Illese le altre due persone che si trovavano con loro. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. Si trattava come detto di una esercitazione nell’ambito di un addestramento ordinario. Le cordate del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle erano due e una ha ceduto per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute al cedimento di una roccia sotto i piedi dei finanzieri.

Finanzieri morti, assessore: “Giovani militari che salvavano vite”

Sulla tragedia si è espresso Romano La Russa, assessore regionale Lombardia alla Protezione Civile: “Esprimo la mia sentita vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita durante un’esercitazione del Soccorso alpino in Val Masino. Giovani militari che hanno fatto del sacrificio e dell’impegno per gli altri il proprio principio ispiratore, mettendosi a disposizione della collettività per salvare vite e mettendo a rischio la propria, come purtroppo è accaduto in questo caso. A loro va il mio pensiero e la mia commozione per la terribile tragedia che li ha coinvolti”, ha concluso La Russa.

