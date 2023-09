“Non sono riuscito a tirarla fuori”. Non trova pace Paolo Origliasso, 49 anni, papà della piccola Laura, la bimba di 5 anni morta nell’incidente di San Francesco al Campo, non molto distante dall’aeroporto Caselle di Torino, dove nel pomeriggio di sabato 16 settembre un aereo delle Frecce Tricolori in fase di decollo si è schiantato e ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava la bambina, i genitori e il fratellino di 12 anni, rimasti tutti ustionati.

“Un grande botto, Laura è rimasta bloccata dentro l’auto, non sono riuscito a tirarla fuori” ha raccontato il genitori ai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. A riferirlo è il Corriere della Sera. Lo schianto è avvenuto durante le prove per lo spettacolo programmato inizialmente per oggi, 17 settembre, in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Il Pony 4, era ancora in decollo quando, probabilmente a causa dell’impatto con uno stormo di uccelli, ha perso il controllo. Il pilota, il Maggiore Oscar Del Do’, 35 anni, è riuscito a lanciarsi con il paracadute prima dello schianto. La famiglia vive a 200 metri dall’aeroporto di Caselle e in quel momento stava rientrando a casa.

Il padre di Laura ha riportato ustioni alle mani nel tentativo di salvare la piccola intrappolata in auto durante il rogo. E’ ricoverato all’ospedale Cto insieme alla moglie. Lui ha riportato ustioni lievi alla mano e 20 giorni di prognosi. Lei ha riportato ustioni al braccio destro. Il figlio maggiore, 12enne, è all’ospedale pediatrico Regina Margherita: ha riportato ustioni sul 15% del corpo ed è ricoverato in rianimazione. I nonni, che sono andati a fargli visita, hanno pregato i media di non essere disturbati in questo momento di dolore. Drammatiche le fasi dell’incidente con papà Paolo e la madre, Veronica Vernetto, 41 anni, che hanno provato in tutti i modi a tirare fuori dall’auto, una Ford Fiesta, la figlioletta. Le fiamme sono state più veloci delle mani che papà Paolo si è ustionato per cercare di salvare Laura.

La vettura colpita dall’aereo, i genitori e il fratellino che riescono a scappare da quell’onda di fuoco che stava avvolgendo l’auto. La piccola Laura che resta intrappolata nel sedile posteriore con i genitori che provano in tutti i modi ad aprire la portiera senza successo e riportando ustioni. Le urla disperate d’aiuto fino alla consapevolezza che la loro figlioletta non ce l’ha fatta. Il corpo verrà recuperato solo successivamente dai vigili del fuoco che in precedenza avevano provato a domare le fiamme gettando acqua dalla pista dell’aeroporto.

