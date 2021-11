La Sicilia ancora una volta è colpita dal maltempo e, di nuovo, deve fare fronte a vittime. Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Modica, in provincia di Ragusa, travolto da una tromba d’aria che lo ha colpito non appena era uscito di casa. Al momento sono in corso accertamenti da parte di polizia e carabinieri.

La tromba d’aria ha interessato in particolare la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, nel Ragusano, vicino il rifornimento Lukoil.

Chiusa la Strada Provinciale 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi. La misura precauzionale, spiega la Protezione civile regionale, è stata presa a causa di materiale di copertura volato dai tetti di alcune botteghe e finito sulla strada. Sul posto presenti vigili del fuoco, polizia e tecnici comunali.

Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ha lanciato l’allerta anche sui social, invitando la popolazione a non uscire di casa: “Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. Alberi caduti sulle stradi, muretti di contenimento crollati, case scoperchiate. Invito tutti a non uscire da casa se non strettamente necessario”.

È la #tromba d’aria che ha colpito il litorale ibleo all’alba. Il #maltempo non ha lasciato la #Sicilia nella notte, anzi. Qui è #Comiso in provincia di Ragusa pic.twitter.com/Pg8wbnT94C — #gianpaolomontineri #blogger e #speaker (@gplomontineri) November 17, 2021

“Al momento tutte le nostre squadre di protezione civile – aggiunge Abbate – sono fuori, impegnate a rispondere alle decine di richieste di soccorso che ci arrivano in particolar modo dalle zone di Serrameta, Trebalate, Bosco, S.Elena e Frigintini. La tempistica non ci ha consentito di chiudere le scuole e ormai sarebbe controproducente chiuderle ora perché si creerebbe solo il caos per le strade cittadine che al momento servono libere per consentire il passaggio rapido dei mezzi di soccorso“.



La protezione civile ha reso noto che a Ragusa vi è pioggia intensa e grandine a Vittoria (Ragusa) vi sono precipitazioni intense e continue ed è stato attivato il presidio operativo territoriale e Coc. È stata emanata l’ordinanza di chiusura scuole. A Monterosso Almo c’è un forte temporale con scariche elettriche. A Comiso chiusi scuole e uffici comunali tranne quelli di pronto intervento ed anagrafe.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni