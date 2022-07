La borsa era stata lasciata da qualcuno su una panchina in via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli. Pino, negoziante della zona, la vede e la apre per capire di chi fosse. All’interno trova numerose banconote e gioielli insieme ai documenti del proprietario. Scatta così la ricerca della persona che stava per perdere la preziosa borsa. Lo ha cercato in lungo e in largo per a città e alla fine lo ha trovato. Una storia a lieto fine che in poco tempo è diventata virale sul web.

Il commerciante napoletano dopo aver letto sui documenti trovati nella borsa l’indirizzo del proprietario, si è fatto prestare uno scooter e insieme a un amico è andato sul posto. Lì ha trovato solo una bambina che ha chiamato i genitori ma nessuno aveva perso nulla. Così ha chiesto ai vicini se conoscessero la persona indicata sui documenti. I vicini riconoscono quella persona e raccontano che si tratta di una famiglia di stranieri che da un po’ di tempo non abita più lì. Raccontano che si tratta di onesti lavoratori.

Pino non si scoraggia: torna sul posto del ritrovamento e chiede in giro se qualcuno conosce quella persona. Alla Posta la riconoscono: è un cliente abituale. Così lo rintracciano al telefono e avviene la restituzione della borsa. La famiglia, nel ringraziare, ha poi spiegato che in questo momento si trova in una situazione difficile e, per sicurezza, preferisce portare con se tutti i propri averi. La gioia nel rivedersi consegnata la borsa è stata incontenibile.

La bella favola napoletana è diventata subito virale sul web. “Qualcuno potrebbe definirlo fesso, ma tu rappresenti la Napoli che difenderò sempre”, scrive un utente su Facebook. “Credo che per Giuseppe vada molto più di un semplice grazie da parte di tutto il popolo napoletano, in quanto persona perbene, giusta e piena di valori. Hai dimostrato l’esatto contrario di quel brutto pregiudizio che alcune persone hanno dei napoletani. Grazie per quello che hai fatto”, si legge in uno dei post.

