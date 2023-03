Quando i carabinieri sono tornati in casa di Sabina Ghirello, ritrovata morta tre giorni prima, hanno scoperto un altro cadavere, mummificato, sigillato in una cassapanca. Si tratterebbe con molte probabilità del corpo della madre della 64enne che, a quanto risulta dalle prime ricostruzioni avrebbe conservato il cadaveree continuava a riscuoterne la pensione. È successo a Paderno Dugnano, hinterland a Nord di Milano, ieri pomeriggio. Sul caso indagano i magistrati della Procura di Monza, l’indagine è affidata ai carabinieri. Entrambe le salme sono state portate all’Istituto di Medicina Legale di Milano.

L’allarme era stato fatto scattare dagli altri residenti del quartiere. Per una decina di giorni almeno non avevano visto la donna e avevano avvertito i carabinieri. Si sapeva che la donna vivesse con la madre, Pasqualina Munerato, 90 anni. E tutti sapevano che quest’ultima fosse malata, da tempo in una residenza per anziani in provincia di Verona. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo della donna, deceduta probabilmente per un malore. Gli stessi residenti del quartiere hanno quindi parlato ai carabinieri della madre della 64enne.

Dopo non aver trovato traccia della 90enne in numerosi centri sanitari e ospedalieri, i militari di Paderno e della compagnia di Sesto San Giovanni, agli ordini del maggiore Giuseppe Sacco, sono tornati nell’appartamento per trovare documenti che potessero portare a individuare la struttura di ricovero. La casa era in condizioni igieniche precarie, piena di oggetti e suppellettili. I carabinieri dopo alcune ore hanno individuato in una cassapanca un corpo mummificato, avvolto nel cellophane.

All’Istituto di medicina legale di Milano saranno condotti gli esami forensi necessari a decretare le cause dei decessi e a confermare l’identità della novantenne. Si ipotizza la morte naturale della 90enne. Dai controlli effettuati sui conti correnti dell’Anagrafe è emerso come il decesso della 90enne, avvenuto sette mesi fa, non sia mai stato comunicato. Ghirello, ex dipendente di un negozio di fiori, era tornata a vivere con la madre dopo un divorzio come ricostruisce Il Corriere della Sera. Secondo i primi rilievi stava regolarmente ricevendo sul conto cointestato con la madre la sua pensione, sua unica fonte di sostentamento.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano