Secondo il quotidiano The Guardian, l’orario serale è stato negoziato dagli avvocati di Trump . I legali di Donald Trump e il giudice si sono anche già accordati per una cauzione di 200mila dollari .

La conferma arriva dall’ex presidente degli Stati Uniti in persona, che ne ha dato notizia con un post pubblicato sulla sua piattaforma social Truth . “Sarò arrestato” – “Ci avreste mai creduto? Giovedì andrò ad Atlanta, Georgia, per essere arrestato da un procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis”, dice Trump nel suo post su Thruth.

Donald Trump , ex Presidente degli Stati Uniti d’America, che è imputato nel processo che si svolge in Georgia relativamente ai presunti tentativi di ribaltare l’esito elettorale del 2020 nello stato, si consegnerà giovedì in serata . Una scelta a suo modo mediatica: Trump ha deciso di consegnarsi nella fascia oraria del prime time televisivo così da attirare maggiore attenzione.

Intanto uno degli altri imputati, Scott Hall – un osservatore elettorale pro Trump sotto accusa di aver violato l’ufficio elettorale di una contea e per il quale ieri era stata fissata una cauzione di 10 mila dollari – si è già costituito. Trump e gli altri imputati hanno tempo fino a venerdì per farlo.

Per quanto riguarda l’indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago, un’altra di quelle per cui l’ex Presidente Usa è incriminato, un dipendente di Trump, incaricato del monitoraggio delle telecamere di sicurezza, ha ritrattato la sua testimonianza. Il dipendente di Trump aveva in precedenza testimoniato di non essere al corrente di tentativi dell’ex Presidente di cancellare i video di Mar-a-Lago.