Se il turista è colui che “consuma” il luogo con comportamenti il più delle volte scorretti solo per soddisfare i propri bisogni, il viaggiatore è colui che rispetta le tradizioni ed il luogo in cui si trova, predisposto alla scoperta. In tal senso Wanderbuddy, la nuova app di Spheral.ai ideata dall’imprenditore pugliese Pierluigi Santoro, è pensata proprio i viaggiatori e i cultori dei luoghi, delle atmosfere, delle tradizioni.

Wanderbuddy si presenta come un assistente di viaggio conversazionale: non serve più cercare manualmente informazioni su ristoranti, itinerari o eventi, basta “chiedere” all’app e ottenere risposte in tempo reale. Vuoi scoprire esposizioni contemporanee a Vienna? Vuoi un itinerario gastronomico a Marrakech? Wanderbuddy lo può fare, incrociando dati geolocalizzati, profili personali, tendenze culturali e preferenze. Con la versione 1.4, ad esempio, è stata introdotta una maggiore efficienza nella ricerca e prenotazione di voli e alberghi e una capacità più evoluta di generare itinerari personalizzati. Una delle caratteristiche che rende Wanderbuddy particolarmente innovativa è la possibilità di pagare in criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC), direttamente dall’app.

Con l’ultimo aggiornamento, è stata attivata un’integrazione che consente di sincronizzare il wallet dell’utente, convertire automaticamente il valore in fiat (euro) e completare la transazione in maniera sicura e trasparente. Questa opzione non è obbligatoria: le modalità tradizionali (carta, bonifico) restano disponibili, ma l’inclusione della modalità crypto rende l’offerta più completa, interessante per viaggiatori “crypto‑friendly” o nomadi digitali. In ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dai Principi Etici Europei sull’Intelligenza Artificiale, dagli standard internazionali ISO, Wanderbuddy mette l’etica, i diritti umani e il bene comune al centro dell’innovazione tecnologica. L’A.I. al servizio dell’uomo etico e non viceversa, garantendo che l’intelligenza artificiale sia sempre un mezzo per elevare l’umanità, mai per sminuirla.

Spheral si definisce un’azienda che sviluppa “agenti AI specializzati” e soluzioni human-in-loop, con un forte orientamento verso valori sociali e sostenibilità. Secondo Santoro, il fine non è costruire un’app “intelligente” fine a sé stessa, ma creare strumenti utili, accessibili e che dialoghino con le esigenze reali delle persone: un compagno di fiducia sempre in tasca. L’evoluzione di Wanderbuddy non si ferma. La roadmap di sviluppo per il 2025-2026 prevede importanti aggiornamenti pensati per rendere l’app sempre più completa e intuitiva.

Annalina Grasso

