“E ci voleva la perquisizione giornaliera sbirri di m**** per me potete morire”. Su qualche bacheca di X (ex twitter) è tornato di moda oggi un vecchio tweet di Fedez, datato 30 settembre 2011, capace di guadagnare in poco tempo centinaia di risposte, repost e mi piace.

All’epoca dei fatti il rapper doveva ancora compiere 22 anni.

Ignoti – al momento – i motivi della perquisizione e della lamentela del giudice di Xfactor, che intanto oggi avrebbe denunciato alla polizia postale un haters per le gravi minacce rivolte al figlio. Il fatto, assieme alla parola di ricerca “sbirri” avrebbe facilitato il ritrovamento del tweet da parte di qualche utente. Al momento il messaggio non è stato ancora rimosso.

In aggiornamento

e ci voleva la perquisizione giornaliera sbirri di merda per me potete morire — Fedez (@Fedez) September 30, 2011

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione