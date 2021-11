Ennesimo femminicidio a sangue freddo, il 55esimo del 2021. In un appartamento in via Giulio Minervini, a Ostia Antica una donna di 77 anni, Elena Di Maulo, è stata uccisa dal marito di 79, Mauro Piunti, a colpi di fucile. L’uomo non si è nascosto all’arrivo degli agenti, ma si è presentato loro con il fucile ancora nelle mani. Per lui è scattato il fermo.

Nel primo pomeriggio di giovedì la polizia ha rinvenuto il corpo dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa che avevano udito colpi d’arma da fuoco. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul posto gli investigatori del commissariato di Ostia stanno ancora svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire la vicenda. Dai primi accertamenti, come riporta Il Corriere, della polizia è emerso che a scoprire il corpo della donna è stata un’assistente domiciliare che da qualche tempo aiutava la vittima per i postumi di un intervento chirurgico al ginocchio che la costringeva a letto: è proprio lì è stata uccisa con un colpo di fucile a un fianco, mentre un’altra rosa di palline è stata trovata sulla parete sempre della camera da letto. La donna ha anche trovato il marito della vittima seduto sul divano in salotto, ancora col fucile accanto.

Riccardo Annibali