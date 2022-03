La fuga di Alfredo Erra è durata poche ore. È stato rintracciato e fermato nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, l’uomo che questa mattina ha sparato e ucciso a Pontecagnano Faiano (Salerno), la sua ex, la 30enne Anna Borsa, all’interno del negozio di parrucchiere dove la ragazza lavorava.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Erra è stato individuato da una pattuglia della polizia stradale di Eboli in evidente stato confusionale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri da ore impegnati nella caccia all’uomo. Erra pare sia giunto a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.

Per rintracciarlo si sono mobilitate tutte le forze dell’ordine della provincia, con un elicottero dei carabinieri che ha sorvolato l’area a quota bassa.

Il 40enne questa mattina aveva teso un vero e proprio agguato nel negozio di via Tevere dove l’ex Anna lavorava. L’ex compagno della ragazza, la coppia si era separata circa otto mesi fa, è entrato nel locale sparando contro di lei. Erra subito dopo l’omicidio si era poi dileguato dandosi alla fuga, mentre nell’agguato era rimasto ferito anche un amico della vittima, poi trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Ai cronisti una testimone dell’omicidio aveva quindi raccontato quanto accaduto all’interno del negozio: “Io gli ho detto ‘Alfredo, esci fuori’ ma lui mi ha risposto ‘Le devo dire una sola cosa’. Era vestito tutto di nero, tuta, giubbino e scarpe, e aveva un trolley. Io avevo paura e anche Anna aveva paura. Anche lei gli ha detto ‘Esci fuori, vengo io fuori’. Era venuto già due o tre volte nelle scorse settimane, ma era sempre stato calmo, non come stamattina”.

“Parlava calmo senza fare questioni allora – ha raccontato ancora la testimone – ma Anna aveva paura, viveva con la paura già da mesi, da luglio. Lui non aveva mai accettato la separazione, era convinto che Anna fosse solo sua. In passato lo abbiamo cacciato fuori, ma oggi c’erano clienti”.

E sembrano quasi un ‘segnale’ di allerta alcuni post pubblicati su Facebook da Anna: “L’amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L’amore è amore, e se c’è non smette mai di brillare. Non accontentarti del non amore, abbi coraggio e cerca quello vero. Quello che nessuno ha più il coraggio di provare”, scriveva la ragazza sui social. Di altro tono, di rabbia e frustrazione, sono invece i post che emergono dalla bacheca dell’ex compagno, ora in fuga: tra i commenti c’è anche chi lo invitava a guardare avanti e dimenticare la storia con Anna, un consiglio ignorato dall’uomo che stamattina si è presentato nel negozio in cui lavorava l’ex fidanzata e l’ha accisa a colpi di pistola.

Per ricordare la giovane barbaramente uccisa questa mattina è stata organizzata una fiaccolata che partire alle ore 19 da piazza Sabato, nel comune salernitano.

