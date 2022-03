Aveva da poche settimane compiuto 30 anni Anna Borsa, ennesima vittima di femminicidio in Italia. Ad ucciderla questa mattina a Pontecagnano Faiano, centro in provincia di Salerno, è stato l’ex fidanzato che le ha teso un agguato in un negozio di parrucchiere in via Tevere, dove Anna lavorava.

L’ex compagno di Anna, la coppia di sera separata circa otto mesi fa, è entrato nel locale sparando un singolo colpo, scrive l’Agi che cita i primi rilievi effettuati sul posto dai carabinieri, che è stato sufficiente però a freddarla.

Il killer subito dopo l’omicidio si è dileguato dandosi alla fuga, con le ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine in tutta la provincia, anche con l’ausilio di posti di blocco e di un elicottero dell’Arma. Nell’agguato è rimasto ferito anche un amico della vittima, ora in ospedale ma non in pericolo di vita.

Sul luogo del delitto, sconvolti dalla notizia e dal dolore, si sono radunati amici e familiari della vittima. Ai cronisti una testimone dell’omicidio racconta quanto accaduto all’interno del negozio: “Io gli ho detto ‘Alfredo, esci fuori’ ma lui mi ha risposto ‘Le devo dire una sola cosa’. Era vestito tutto di nero, tuta, giubbino e scarpe, e aveva un trolley. Io avevo paura e anche Anna aveva paura. Anche lei gli ha detto ‘Esci fuori, vengo io fuori’. Era venuto già due o tre volte nelle scorse settimane, ma era sempre stato calmo, non come stamattina”.

“Parlava calmo senza fare questioni allora – ha raccontato ancora la testimone – ma Anna aveva paura, viveva con la paura già da mesi, da luglio. Lui non aveva mai accettato la separazione, era convinto che Anna fosse solo sua. In passato lo abbiamo cacciato fuori, ma oggi c’erano clienti“.

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha annunciato che la città “si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”. “La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Come Comune – ha aggiunto Lanzara – ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex della povera Anna, vittima dell’ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità“.

