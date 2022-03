Pasha Lee si era arruolato il primo giorno dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È morto, a 33 anni, negli scontri a Irpin dove da ieri infuria la battaglia. Alle porte della capitale di Kiev. Era un attore e conduttore molto noto in Ucraina. A riportare la notizia della sua morte è stata l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform che cita il Capo dell’Unione nazionale dei giornalisti Serhiy Tomilenko.

Pasha Lee era piuttosto noto nel mondo dello spettacolo. Sui suoi canali social aveva pubblicato negli ultimi giorni diverse foto in mimetica. La sua scelta era stata la stessa di altri personaggi noti che hanno imbracciato le armi, accolto l’appello del Presidente Volodymyr Zelensky, per difendere il Paese dall’invasione russa. Come i pugili Oleksander Usyk, campione del mondo dei pesi massimi, e Vasilij Lomachenko, ex campione del mondo dei pesi leggeri. I fratelli Klitschko, Vitali e Vladimir, entrambi ex campioni del mondo dei pesi massimi, sono scesi dal primo momento in campo a difesa dell’Ucraina. Vitali è anche sindaco della capitale Kiev.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ПАША ЛИ | АКТЕР | TV HOST (@pashaleeofficial)

La situazione a Kiev sta sensibilmente peggiorando negli ultimi giorni. A Irpin nelle ultime ore gli scontri si stanno facendo sempre più sanguinosi. Hanno fatto il giro del mondo le immagini e la storia di una famiglia, madre e due figli, uccisi in strada durante gli attacchi russi. Salvo solo il padre. Ieri aveva fatto il giro del web il video di un attacco in strada.

La situazione nei sobborghi di Bucha, Hostomel e Irpin della capitale ucraina Kiev è “catastrofica”, ha ammesso all’emittente locale Belsat TV il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich. Le truppe russe stanno avanzando alla periferia occidentale della capitale con carri armati e unità di fanteria motorizzata, oltre a tentare di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

