Neanche alla vigilia di Natale si ferma la violenza contro le donne. L’ennesimo femminicidio ha avuto luogo oggi a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

La vittima si chiama Maria Amatuzzo, 29 anni, trovata morta nella su abitazione di via Cassiopea. Inutili anche i soccorsi, il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che costarne il decesso. Amatuzzo sarebbe stata uccisa a coltellate.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando di Trapani. Il marito della donna è stato fermato dai militari e si trova in caserma per essere interrogato: al momento non si conosce il movente del delitto.

Secondo quanto riporta Repubblica si tratta di Ernesto Favara, di 63 anni: Favara e Maria Amatuzzo vivevano insieme da una decina d’anni e lavoravano nel commercio del pesce. La coppia aveva tre figli due dei quali gemelli, affidati da tempo a una comunità per minori. Il 63enne sarebbe stato trovato all’interno dell’abitazione con l’arma del delitto in mano: si tratta di un grosso coltello utilizzato per uccidere la donna.

Amatuzzo, originaria del palermitano, pare che avesse deciso di porre fine al loro matrimonio, secondo quanto riferisce l’AdnKronos: potrebbe essere stata questa la scintilla che ha fatto scattare la furia omicida del marito.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni